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انتعاش بيع سبائك الذهب القديمة بسبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

11/21/2023 11:31:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الاصفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬20‭.‬9‭ ‬دينارا‭ ‬إلى‭ ‬21‭.‬470‭ ‬دينارا،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬23‭.‬93‭ ‬إلى‭ ‬24‭.‬370‭ ‬دينارا،‭ ‬وعيار‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬17‭.‬95‭ ‬إلى‭ ‬18.280‭ ‬دينارا،‭ ‬والاونصة‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬2006‭ ‬دولارات‭.‬

وأرجع‭ ‬الخبراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬واشتعال‭ ‬الحروب،‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المخاوف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتضخم‭ ‬الأسعار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الذهب‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬وتراجع‭ ‬عوائد‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جاذبية‭ ‬الذهب‭ ‬باعتباره‭ ‬أصلًا‭ ‬آمنًا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وتأزم‭ ‬الاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬وتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ويقول‭ ‬الصائغ‭ ‬حسين‭ ‬حمد‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬انتعاش‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬أكثر‭ ‬نتيجة‭ ‬اشتعال‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬ونصح‭ ‬الزبائن‭ ‬ببيع‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬القديمة‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬شراؤها‭ ‬بسعر‭ ‬منخفض،‭ ‬وخاصة‭ ‬السبائك‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬100‭ ‬جرام‭ ‬وما‭ ‬فوق‭.‬

وكسرت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬حاجز‭ ‬الـ2000‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭ ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬محضر‭ ‬الفيدرالي‭ ‬لاجتماعه‭ ‬الأخير‭.‬

وترتفع‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬الآن‭ ‬بنسبة‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2001‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬ترتفع‭ ‬العقود‭ ‬الفورية‭ ‬للذهب‭ ‬بنسبة‭ ‬1.05 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬1999‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭. ‬فيما‭ ‬يتراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬بنسبة‭ ‬0.2 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬103‭.‬1‭ ‬نقاط‭.‬

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