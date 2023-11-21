انتعاش بيع سبائك الذهب القديمة بسبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ارتفعت أسعار المعدن الاصفر في الأسواق المحلية بسبب ارتفاعه في الأسواق العالمية، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 20.9 دينارا إلى 21.470 دينارا، وعيار 24 من 23.93 إلى 24.370 دينارا، وعيار 18 من 17.95 إلى 18.280 دينارا، والاونصة ارتفعت إلى 2006 دولارات.
وأرجع الخبراء ارتفاع اسعار الذهب الى استمرار الازمة السياسية واشتعال الحروب، التي أدت إلى زيادة المخاوف الاقتصادية وتضخم الأسعار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا آمنًا.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحرب وتأزم الاوضاع السياسية وتزايد المخاوف الاقتصادية.
ويقول الصائغ حسين حمد: «هناك انتعاش في بيع سبائك الذهب القديمة من الزبائن بسبب ارتفاع اسعار الذهب، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار أكثر نتيجة اشتعال الأوضاع السياسية»، ونصح الزبائن ببيع سبائك الذهب القديمة اذا تم شراؤها بسعر منخفض، وخاصة السبائك التي تزن 100 جرام وما فوق.
وكسرت أسعار الذهب حاجز الـ2000 دولار للأونصة خلال تعاملات أمس بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وقبل ساعات من صدور محضر الفيدرالي لاجتماعه الأخير.
وترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 1 % إلى 2001 دولار للأونصة.
وعلى الجانب الآخر، ترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 1.05 % إلى 1999 دولارا للأونصة. فيما يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى 103.1 نقاط.
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