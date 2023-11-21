تمكين يلتقي مجموعة اللولو الدولية ضمن سلسلة اللقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة مجموعة اللولو العالمية، وذلك للتعريف ببرامج تمكين المستحدثة وإطلاعهم على أبرز المميزات المعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في المؤسسة وبرامج دعم المؤسسات. وتعتبر مجموعة اللولو الدولية من أبرز الشركات التي توفر فرصاً وظيفية للكوادر المحلية، وتمتاز بنسبة عالية من الموظفين البحرينيين. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل إطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة لتوظيف وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للكوادر الوطنية مما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.
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