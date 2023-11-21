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9552 خريجا من البورد والأكاديمية الصحية

11/21/2023 11:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أول من أمس الاثنين، بتخريج 9552 خريجاً وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2023، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.
وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال كلمته، أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.
وأوضح أن منظومة القطاع الصحي بمختلف جهاتها، في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، تسير بشكل حثيث لتعزيز مكانة هذا القطاع وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال يرتكز على صحة المستفيد، ويعتمد على مبدأ الجودة والقيمة المحصلة من المخرجات، من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال في الحفاظ على صحة المجتمع.
ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجياً للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.

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