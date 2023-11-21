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إنجاز 6.2 ملايين عملية عدلية

11/21/2023 11:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى أكثر من 6.2 ملايين عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركزين.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، وبهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا، حيث يسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 5.7 ملايين عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة لجميع محاكم المملكة منذ تدشينه، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى أكثر من 536 ألف عملية.
ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة، حيث يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونياً للتأكد من سلامتها واكتمالها، بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.

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