إنجاز 6.2 ملايين عملية عدلية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى أكثر من 6.2 ملايين عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركزين.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، وبهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا، حيث يسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 5.7 ملايين عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة لجميع محاكم المملكة منذ تدشينه، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى أكثر من 536 ألف عملية.
ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة، حيث يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونياً للتأكد من سلامتها واكتمالها، بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.
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