طقس بارد وتبوك الأقل حرارة

(MENAFN
- Al Watan) ساد، الثلاثاء، طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما استمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وسجّلت مدينة تبوك، صباح أمس، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 9 درجات مئوية كأقل درجة تم تسجيلها، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
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