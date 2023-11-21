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طقس بارد وتبوك الأقل حرارة

11/21/2023 11:30:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ساد، الثلاثاء، طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. كما استمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وسجّلت مدينة تبوك، صباح أمس، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 9 درجات مئوية كأقل درجة تم تسجيلها، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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