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زعيم جمهورية الصرب مصير البوسنة سيتحدد بـ انفصال سلمي

11/21/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك أن مصير البوسنة سيتحدد «بانفصال سلمي»، وذلك في الذكرى الثامنة والعشرين لإبرام اتفاقية دايتون للسلام.
وقال دوديك خلال مؤتمر صحافي في بانيا لوكا أكبر مدن «جمهورية صرب البوسنة او صربسكا» إن «الخاتمة بالنسبة للبوسنة ستكون للأسف الانفصال السلمي».
وأضاف دوديك الذي يدير هذا الكيان منذ العام 2006 «أطلقت العملية. غادر القطار المحطة ولا يمكنه العودة إلى الوراء، العملية نهائية. ستحدث بسلام بدون أي نزاعات. لا تخطط جمهورية صربسكا لأي انفصال بعنف».
وندد «بإدارة استعمارية» في البوسنة تشن «بقيادة الولايات المتحدة حربا هجينة» ضد جمهورية صربسكا بهدف حرمانها من مواردها وفق قوله.
ووضعت اتفاقية دايتون للسلام التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 21 نوفمبر 1995 في قاعدة دايتون الجوية بالولايات المتحدة ثم في باريس في الشهر التالي، حدا للحرب الطائفية التي خلفت نحو مئة ألف قتيل بين 1992 و1995.
وكرست هذه الاتفاقية تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى كيانين مستقلين بحكم ذاتي، هما كيان صربي (جمهورية صربسكا) وآخر كرواتي-بوسني وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
وتأتي الذكرى السنوية لاتفاقية السلام هذه وسط أزمة سياسية حول توزيع ممتلكات الدولة.
ولم يتمكن الممثلون السياسيون للمجتمعات الثلاثة (البوسنيون المسلمون والكرواتيون الكاثوليك والصرب الأرثوذكس) أبدا من التوصل إلى حل وسط بشأن توزيع العقارات والأنهار والغابات والأراضي والمباني العسكرية.
فالبوسنيون المسلمون يعتبرون أن على الدولة المركزية أن تملك كل ذلك، في حين يعتبر الصربيون أنه يجب أن تذهب الملكية إلى الكيانات.
أصدر دوديك قانونا يجعل جمهورية صربسكا مالكة للممتلكات الواقعة على أراضيها، لكن الممثل السامي الدولي المسؤول عن فرض تطبيق اتفاقية دايتون للسلام كريستيان شميت ألغاه.
ويعتبر دوديك أن شميت «غير شرعي» بحجة أنه لم تتم المصادقة على تعيينه رسميا من قبل مجلس الأمن الدولي.
وسيحاكم دوديك، البالغ 64 عاما، لأول مرة على أفعاله السياسية، وهو مقرب من الكرملين وفرضت عليه واشنطن ولندن عقوبات بسبب رفعه وتيرة التهديدات الانفصالية مؤخرا.
واتهم مكتب المدعي العام المركزي البوسني في 11 أغسطس دوديك بـ«عدم الامتثال» لقرارات الممثل السامي شميت.
وأرجئت المحاكمة، التي كانت مقررة للأربعاء الماضي، إلى السادس من ديسمبر المقبل، بسبب سفر المتهم لدواع سياسية.

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