أذربيجان مستعدة لمحادثات سلام مع أرمينيا في أي مكان آخر لكن دون تدخل غربي

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت وزارة الخارجية في أذربيجان أرمينيا للمشاركة في محادثات سلام قالت إنها قد تجرى على الحدود بين البلدين أو في أي مكان آخر.
وحثت باكو أرمينيا، في بيان، على «تجنب أي تأجيلات جديدة بلا داع» واستئناف المفاوضات.
وقالت الوزارة إن «مسؤولية استئناف عملية السلام، بما في ذلك اختيار مكان مقبول للطرفين أو اتخاذ قرار بالاجتماع على الحدود، تقع على عاتق الطرفين».
من جهته، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان إلهام علييف لـ «رويترز» إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس ثنائي دون الحاجة إلى وساطة غربية.
وباءت بالفشل محاولات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإقناع الجانبين بالتوصل إلى اتفاق سلام فيما مضى.
وبعد ثلاثة عقود من الصراع منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت أذربيجان في وضع قوي يسمح لها بالتفاوض على حل مناسب بعد استعادتها في سبتمبر الماضي لمنطقة «قرة باغ» التي عاش فيها الأرمن مستقلين عن باكو بحكم الأمر الواقع منذ انفصالهم في أوائل التسعينيات.
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