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أذربيجان مستعدة لمحادثات سلام مع أرمينيا في أي مكان آخر لكن دون تدخل غربي

11/21/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت وزارة الخارجية في أذربيجان أرمينيا للمشاركة في محادثات سلام قالت إنها قد تجرى على الحدود بين البلدين أو في أي مكان آخر.
وحثت باكو أرمينيا، في بيان، على «تجنب أي تأجيلات جديدة بلا داع» واستئناف المفاوضات.
وقالت الوزارة إن «مسؤولية استئناف عملية السلام، بما في ذلك اختيار مكان مقبول للطرفين أو اتخاذ قرار بالاجتماع على الحدود، تقع على عاتق الطرفين».
من جهته، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان إلهام علييف لـ «رويترز» إن المحادثات يجب أن تجرى على أساس ثنائي دون الحاجة إلى وساطة غربية.
وباءت بالفشل محاولات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإقناع الجانبين بالتوصل إلى اتفاق سلام فيما مضى.
وبعد ثلاثة عقود من الصراع منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت أذربيجان في وضع قوي يسمح لها بالتفاوض على حل مناسب بعد استعادتها في سبتمبر الماضي لمنطقة «قرة باغ» التي عاش فيها الأرمن مستقلين عن باكو بحكم الأمر الواقع منذ انفصالهم في أوائل التسعينيات.

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