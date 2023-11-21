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كوريا الشمالية تطلق قمرا اصطناعيا لـ التجسس العسكري باتجاه الجنوب

11/21/2023 11:29:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أمس ما تقول إنه قمر للتجسس العسكري باتجاه الجنوب، بعد ساعات من تأكيد اليابان أن بيونغ يانغ حذرتها من عملية إطلاق وشيكة.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية «أطلقت كوريا الشمالية ما تقول إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري باتجاه الجنوب».
وهدد الجيش الكوري الجنوبي بيونغ يانغ من أنه سيتخذ «الإجراءات الضرورية» إذا لزم الأمر.
وقد طلبت اليابان من سكان أوكيناوا الاحتماء بعد إطلاق الصاروخ.
وأبلغت كوريا الشمالية اليابان بنيتها إطلاق قمر اصطناعي الأربعاء الماضي، وفق طوكيو، فيما يشكل تحديا لتحذيرات سيئول وقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونغ يانغ استخدام تقنيات الصواريخ البالستية.
وهذه هي ثالث محاولة تقوم بها كوريا الشمالية بعدما فشلت مرتين في وضع قمر عسكري في مداره في مايو وأغسطس الماضيين.
وحذر رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا من أن استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن اليابان تنسق ردها مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهما شريكاها في إطار اتفاقية دفاع ثلاثية.
وعززت سيئول وواشنطن وطوكيو تعاونها الدفاعي في مواجهة تجارب كوريا الشمالية.
ووصلت حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس كارل فينسن»، التي تعمل بالطاقة النووية، الثلاثاء الماضي، إلى قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية.

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