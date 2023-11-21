3 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت هيئات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أمس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء حربه على غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن قوات الجيش اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية أمس.
وبحسب البيان، توزعت عمليات الاعتقال في محافظات جنين والخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والقدس وأريحا وتخللها اقتحام منازل سكنية.
وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3 آلاف بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.
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