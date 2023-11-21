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3 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

11/21/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت هيئات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أمس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء حربه على غزة ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن قوات الجيش اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية أمس.
وبحسب البيان، توزعت عمليات الاعتقال في محافظات جنين والخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والقدس وأريحا وتخللها اقتحام منازل سكنية.
وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3 آلاف بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

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