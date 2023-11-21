حكومة الحرب الإسرائيلية توافق بالإجماع على صفقة تبادل الرهائن مع حماس

MENAFN - Al-Anbaa) وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالإجماع على صفقة تبادل الرهائن مع حركة «حماس».جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للحكومة تم خلاله مناقشة بنود الصفقة.وقبيل هذا الاجتماع، أعلنت «حماس» أنها أرسلت ردها بخصوص هذه الصفقة إلى الوسطاء المعنيين.وتتضمن الصفقة المحتملة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل 50 محتجزا لدى «حماس».كما تتضمن عدم وجود نشاط جوي إسرائيلي فوق غزة لمدة 6 ساعات يوميا.

وفى وقت سابق كشفت مصادر لـ«رويترز»، عن أن اتفاق الهدنة وتبادل الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بين إسرائيل و«حماس»، الذي توسطت فيه قطر، ينص على إطلاق سراح نحو 50 رهينة من المدنيين المحتجزين لدى «حماس» وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل وقف للأعمال القتالية لعدة أيام.

وفي تفاصيل الاتفاق أيضا، نقل موقع «العربية.نت» عن مصادر فلسطينية أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا لدى «حماس» مقابل نحو 300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، كما قد يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مراحل وبواقع 10 أسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.

وفي المقابل، نقلت قناة «العربية» عن مسؤول إسرائيلي، أن «صفقة التبادل ستتضمن إطلاق سراح 50 إسرائيليا خلال 4 أيام من وقف النار».

وأكد أن جميع الأجهزة الأمنية تؤيد صفقة إطلاق سراح المخطوفين. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة عقب انتهاء وقف إطلاق النار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أمس أن المفاوضات، بوساطة قطرية، بلغت «أقرب نقطة» من التوصل إلى اتفاق منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حماس غير المسبوق.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة إن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة». وأضاف «نحن متفائلون، متأملون جدا. لكننا أيضا حريصون جدا على نجاح هذه الوساطة في التوصل إلى هدنة إنسانية».

ورفض الأنصاري الخوض في «تفاصيل ما يجري حاليا في الوساطة» مشيرا إلى أنه «من المهم جدا اختيار الوقت المناسب» لذلك.

وأكد المصدر المطلع لـ «رويترز» ما قاله الأنصاري، حيث يمثل الاتفاق أكبر إطلاق سراح للرهائن وأول تبادل للسجناء منذ بدء الحرب.

وكشف عزت الرشق، القيادي في حركة «حماس»، في تصريح لقناة «الجزيرة»، عن أن المفاوضات تركزت على مدة الهدنة وترتيبات إيصال المساعدات إلى غزة ومبادلة المحتجزين.



