ولي العهد السعودي نطالب ببدء عملية سلام شاملة لحل القضية الفلسطينية



بوتين يدعو إلى حل سياسي للصراع: المجموعة يمكن أن تلعب دوراً مهماً مع الدول العربية بشأن حل الدولتين الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وفد المملكة في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوة للانضمام، بشأن تدهور الأوضاع في غزة وذلك عبر الاتصال المرئي، أمس.وألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة المملكة وقال فيها «أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة الاستثنائية التي تنعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة».وشكر «فخامة الرئيس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لاستضافة القمة ودعوة المملكة للمشاركة فيها. إن ما تشهد غزة من جرائم وحشية في حق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة. يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يوما بعد يوم ووضع حلول حاسمة لها».وجدد ولي العهد السعودي «تأكيدنا القاطع على رفض هذه العمليات التي أزهقت الأرواح لألاف الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبنا بوقف العمليات العسكرية فورا وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين لتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها. لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا وبحرا، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي. كما دعت المملكة إلى عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي».وقال «صدر عن القمة قرار جماعي يتضمن إدانة العدو الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض تبريرها تحت أي ذريعة، وأن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل للمستشفيات في القطاع، مطالبة جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل، والبدء بالتحرك باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة موقف دولي للعدوان على غزة. والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».وأكد أنه «كان ولايزال موقف المملكة الثابت والراسخ أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونقدر جميع الجهود التي سيتم بذلها وبخاصة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الهادفة للوصول إلى سلام عادل للجميع. وإذ نثمن الدور والجهد الذي تقوم به مجموعة بريكس لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق. ونكرر شكرنا لفخامة الرئيس والقادة المجتمعين متمنين أن تحقق هذه القمة الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها».من ناحيته، اتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» و«إبادة» في غزة، داعيا إلى «وقف فوري وكامل لإطلاق النار»، خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس.وقال رامابوزا «يشكل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب».وأضاف «يرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة».وتابع «ندعو فورا المجتمع الدولي إلى الاتفاق على إجراءات عاجلة وملموسة لإنهاء المعاناة في غزة وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا النزاع»، معددا أبرز الخطوات المقترحة.وكانت بريتوريا ترأست القمة الافتراضية الاستثنائية لدول مجموعة «بريكس» التي تضمها إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، تخصص للبحث في «الوضع في غزة والشرق الأوسط».وشارك في الاجتماع الافتراضي رؤساء وفود دول مجموعة بريكس الآخرون، بالإضافة إلى زعماء الدول التي تمت دعوتها للانضمام في يناير خلال آخر قمة للمجموعة في جوهانسبرغ، أي السعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات، حسبما أفادت جنوب افريقيا.من جهته، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام قمة المجموعة، إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال إن الوضع في غزة والخسائر في الأرواح ومعاناة الأطفال قضايا تثير قلقا بالغا. وأكد أمام القمة الافتراضية أن المجموعة «يمكن أن تلعب دورا مهما مع الدول العربية بشأن حل الدولتين». وأضاف بوتين أن الهدنات الإنسانية خطوة صحيحة نحو السلام وأنه من المهم عدم جر دول أخرى إلى الصراعبدوره، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى عقد «مؤتمر دولي للسلام» لحل الصراع.وقال شي عبر مترجم «لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين» داعيا إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي».وأضاف أن مؤتمرا مماثلا سيتيح «العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما».وأشار الرئيس الصيني خلال مداخلته امام قمة بريكس إلى أنه «منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار».وتابع أن بكين «قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة» وستواصل القيام بذلك.ودعت مجموعة بريكس في البيان الختامي للقمة إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية» في غزة.وقالت في البيان «أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية».