-->

Wednesday, 22 November 2023 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء إجلاء نزلاء 3 مستشفيات وعمان ترفض طلب إسرائيل إخلاء الأردني

11/21/2023 11:29:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يدخل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 47 اليوم، مع استمرار القصف الذي يتركز على المستشفيات والمدارس التي لجأ إليها الفارون من شمال القطاع، علاوة على مخيمات النازحين ومنازل المدنيين، لترتفع فاتورة الضحايا لأكثر من ١٤ ألف قتيل بحسب حكومة حماس، في حين تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.
وفي إطار الحرب الإسرائيلية على المستشفيات، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة: «تلقينا إشعارات من إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني الأردني ولم نستجب لهذه المطالب».
من جانبه، قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة عاطف الكحلوت لقناة «الجزيرة»، إن وضع المستشفى لا يطاق حيث لا علاج ولا دواء ولا نستطيع تقديم الخدمات للمصابين، مؤكدا عدم التمكن من «إخراج جثامين الشهداء الموجودة داخل المستشفى، وأن الشهداء ملقون على الأرض في المستشفى منذ يومين».
في هذه الأثناء، أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أمس، أن 3 مستشفيات في قطاع غزة طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، مضيفا أن الخطط بدأت لتلبية الطلب.
وبسبب القصف الإسرائيلي المكثف ثم الهجوم البري الواسع، توقفت جميع المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع عن العمل بشكل طبيعي على الرغم من استمرارها في إيواء بعض المرضى الذين لم يتمكنوا من الفرار وسكان غزة النازحين. وقال المتحدث كريستيان ليندماير إن الإخلاء هو الملاذ الأخير.
وأوضح في مؤتمر صحافي بجنيف «إنه يحرم جميع سكان شمال (القطاع) من سبل الحصول على (الرعاية) الصحية». وقال إن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء المحاصر منذ أسابيع والذي تم إنقاذ مجموعة من الأطفال الخدج منه إلى مصر، والمستشفى الإندونيسي والمستشفى الأهلي. وأضاف: «حتى الآن مازال الأمر في مراحل التخطيط ولا يوجد المزيد من التفاصيل».
وفي المؤتمر الصحافي نفسه حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من خطر «تفشي الأمراض على نطاق واسع» الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، حيث يتكدس آلاف الأشخاص في ملاجئ مكتظة.
وقال جيمس إلدر المتحدث باسم اليونيسف: «إذا استمرت القيود على حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي في غزة وعدم كفايتهما، فسنشهد زيادة مأساوية، في عدد الأطفال الذين يموتون». وأضاف: «يواجه الأطفال تاليا خطرا حادا بانتشار أوبئة بشكل جماعي».
من جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن 1.7 مليون فلسطيني نزحوا في مناطق مختلفة داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وقالت إن من بين آلاف القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة 75% أطفال ونساء وكبار السن منذ بدء الحرب.
ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، وأعلن ان الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة، التي دوت فيها صفارات الإنذار إضافة الى كيسوفيم، وذلك في أعقاب إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

MENAFN21112023000130011022ID1107468378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث