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الإعلام الأمني و4 حملات

11/21/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استوقفتني حملة توعوية لسكان مدينة «لوليو» السويدية يتم من خلالها إلقاء التحية بعضهم على بعض بهدف تجاوز الانطوائية والانغلاق ومعالجة مشكلة لديهم.
أما نحن فلسنا بحاجة إلى مثل حملة المصافحة السويسرية من قريب أو من بعيد، فنحن من أكثر الشعوب مجاملة لبعضنا البعض والمصافحة والتحايا تأخذ اشكالا مختلفة من السلام باليد والأحضان حتى بوس الخشوم، بل نحن في الواقع بحاجة إلى 4 حملات توعوية تعالج ملفات خطيرة نعاني منها وتشكل هاجسا للأجهزة الأمنية .
الملفات التي أعنيها هي المخدرات في المرتبة الأولى ويليها في الأهمية العنف ثم الاستهتار، وأخيرا وجود نحو 130 ألف مخالف لقانون الإقامة داخل البلاد .
حملات التوعية بصفة عامة يكون الهدف منها إحداث تغييرات إدراكية أو سلوكية لدى جمهور محدد وخلال مدة محددة، ونجاحها يستلزم وجود معلومات وإحصاءات وبيانات عن المشكلة وأبعادها الحقيقية، وتحديد الشرائح المستهدفة بالحملة.
كما يتعين على الجهة المنظمة للحملة التوعوية حيازة وامتلاك بيانات أساسية ودقيقة حتى تنفذ الحملة بنجاح وتحقق الاهداف المنشودة من ورائها وليس فقط تنفيذ حملات دعائية محصلتها لا شيء مقابل ما ينفق عليها من مال، وحتى لا يكون ما يبذل فيها من جهد هدرا للطاقات فقط. كــــذلك حــملات التوعية الناجحة تعتمد في كثير مـــن الأحيان على النشر المـجاني تبـــرعا من وسائل الإعلام المختلفة، لتوصيل رسائلها المطلوبة إلى الجماهير المقصودة.
بالعودة الى الملفات الامنية المهمة التي تناولتها نجد أن الإعلام الأمني في وزارة الداخلية يمتلك كل مقومات نجاح هذه الحملات متى ما تم تبنيها.
فالإعلام الأمني لديه كافة المعلومات عن المخدرات والشرائح المستهدفة من هذه الآفة، وهو ما ينطبق ايضا على قضية مخالفي قانون الإقامة، وكذلك قضية الاستهتار والرعونة والعنف وحجم القضايا والأماكن التي يكثر فيها والشرائح المستهدفة، كما أن لديهم العلاقات التي تؤهلهم للانتشار المجاني أو حتى عبر الاعلانات مدفوعة الأجر اذا ما تتطلب الأمر، وكذلك البيانات الدقيقة .
جميلة هي الدعوات التي تتضمنها الأخبار المتعلقة بضبط مخالفين والدعوة لعدم ايواء المخالفين للعقوبات المترتبة عليها ودعوة أولياء الأمور الى الابلاغ عن تعاطي الأبناء ونبذ العنف وتعقب المخالفين والمستهترين والدعوة الى عدم اعطاء غير البالغين مركبات لتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ولكن من الأجدى والأجمل ان تنظم حملات توعوية مخطط لها وصادرة عن جهة ذات ثقة ومصداقية وقدرة وكفاءة في التنفيذ.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.


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