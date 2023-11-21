‏هنا لن أتحدث عن مهنة ساعي البريد التي نجلها ونحترمها وكل القائمين عليها.. ‏هنا أتحدث عمن سرق هذه المهنة الشريفة ووظفها في طرق ملتوية لا تخدم منظومة القيم التي تربينا وجبلنا عليها.. ‏استعرت هذا المسمى كي أسقطه على كل من ينقل الكلام في المجالس أو التغريدات في عالم التواصل الاجتماعي عند سماعه الكلام المباشر أو غير المباشر أو عند نقله لتغريدة ملغومة لا يعرف فحواها.

‏وعليه، ننصح بعدم نقل أي رسالة تصلك مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أي شخص نقلها لك من آخر حتى لا تكن سببا وطرفا في خلاف ما ‏دون أن تعلم أو تتأكد من فحوى الرسالة ومضمونها. ‏ولابد أن نطبق مبدأ «الركادة زينة» في كيفية التعامل مع تلك الرسائل والحكمة غاية لتفادي السلبية التي قد تنتج عن ذلك!

‏لكن إذا كانت الرسالة تحمل في طياتها مضمونا إيجابيا يعود بالخير على تلك الأطراف، فلا مانع من نقلها بصورة تعكس روح المودة والاحترام لتعزيز العلاقات الطيبة بين البشر، وحتى نعزز مفهوم وثقافة أن المجالس أمانات لابد وأن نلتزم ونحترم ونحفظ تلك الأسرار..

‏نصيحتي للجميع، ترسيخ العقل عند كل أمر، وعدم إفشاء مضمون كل سالفة أو رسالة لتحظى بثقة الآخرين..

مختصر مفيد: المهم والأهم عليك أن تعي وتدرك وتفهم أن من نقل إليك نقل عنك..

‏ودمتم بود،،،





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M_TH_ALOTAIBI@