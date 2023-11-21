فوائد الصمت!

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت».

قرأت عن الصمت كلاما جميلا للكاتب مصطفى عبيد يقول فيه:

الصمت يكتب صمتا، نقاطا فارغة، لا شيء في لا شيء، تعبيرا بلا حروف، تعليقا دون تعليق.. على الرغم من ذلك فإنه أقوى من قصائد ذم، وأحدّ من بيانات احتجاج، وأبقى من مقالات نقد، أفضل في كثير من الأحيان من خطابات برلمانيين وسياسيين وقادة.. هو من ذهب وفضة وألماس.

يقول الأديب الجزائري الطاهر جاووت: «الصمت موت». ليس صحيحا، الصمت حياة، حكمة، استراحة المحارب الذي يقف وحيدا في العراء أمام جيوش القبح. الصمت ضرورة تعبوية، فرصة لالتقاط الأنفاس، لحظة للمراجعة، هنيهة لإعادة الحسابات، ربما زهدا في اللاشيء الذي قد يتصوره الحمقى غاية النجاح والفلاح، وربما قناعة أن القبح سيبقى قبيحا، وأن الباطل لن يغير منطقه، وربما تسليما لله بأن كل أقداره مقبولة في رحلتنا المؤقتة على الأرض.

الصمت لغة يعبر فيها عن الإيجاب والقبول أو الرفض والنفور، الصمت يعني الجمود المطلق أو القبول المطلق، الصمت هدوء مشوب بحذر، وسكون تتبعه حركة.

الصمت في لغة المحبين قبول، وفي لغة المتخاصمين نفور، وفي لغة الفلاسفة تفكر، وفي لغة العباقرة عمق، وفي لغة المتنفذين قوة، وفي لغة الجبابرة سطوة، وفي لغة المتعلمين أدب، وفي لغة الجاهلين منجاة.

الصمت يبعد عنك الخطأ والزلل والسقوط، حينما يصمت الإنسان يبعد نفسه عن مواطن الضعف والخطأ واللغط.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».

اللسان سلاح ذو حدين ونصل ذو وجهين، فكم من بريء اتهم، وكم من متهم نجا، بسبب اللسان. فعن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه.

إذا لم يكن حديثك ذا فائدة أو يقدم الإضافة اصمت، إذا لم تستطع أن تضبط انفعالاتك اصمت، وإذا نازعتك نفسك للدخول في جدال عقيم اصمت، وإذا أردت الانتصار لنفسك اصمت، فالصمت لا يأتي غالبا إلا بالخير.

ليكن المعيار قول الخير، وليكن الميزان الرغبة بالإفادة، فكم من متحدث يريد نقيض ذلك للأسف الشديد، في زمن كثرت فيه الوسائل التي تتيح الكلام والحديث بشكل أكبر وأكثر.

وأختم مع كلام لمصطفى عبيد يقول فيه «الصمت سلاح لمقاومة العالم المتحجر المنفلت الجامح بسياساته وساسته ورجاله ونجومه وأعاجيبه وغرائبه، قبضة تحدٍ في وجه الظلم والقهر والفساد، رفض عاقل لأمور كريهة وأفعال مستفزة، إنكار قلبي لبشائع وجرائم وخطايا إنسانية».





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