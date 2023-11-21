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مواقف عجيبة!

11/21/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مَن منا لا تفاجئه الظروف؟ مَن منا محصن ضد الألم؟ حوادث الحياة لا تنتهي، وجميعنا يمر أو يسمع بمواقف عجيبة، توصف بأنها «غير متوقعة»، بل أشد من ذلك وأمر! وتتعاقب المصاعب والمصائب مادام النفس!
لكن البعض إذا اعترضته مشكلة جعل الحياة كلها معضلة! تراه مهموما، ينشر أحزانه في كل المجالس الحضورية والإلكترونية! تتمحور أحاديثه عن عارض مر به، أو تحديات يواجهها، والحقيقة أن الحياة كلها تحديات! فحتى نهوضك من الفراش لتبدأ يومك يعد تحديا. إذ إن صفة الحياة النقص، الزوال، التعب، التحول، هي ليست دار قرار!
الإشكالات في حياتنا كثيرة جدا ومتنوعة، قد تشعر بإعياء مفاجئ ولديك جدول مكتظ، قد تصلك فاتورة لم تكن في الحسبان! زد على ذلك أن هذه الظروف - العارضة - ليست أحادية، إنما مركبة! فلوقوعها المباغت، الثقيل المقلق، آثار أخرى أبعد، وعلى جوانب متعددة، قد تكون فردية وجماعية، مادية ومعنوية، جسدية ونفسية، أساسية وثانوية. يا الله! كل هذا في موقف واحد؟ طبعا، أليس هذا هو واقع الحياة البشرية؟
والناس يتشاركون أحوالهم، فيتخففون من أحمالهم، ويتشاورون ويتآزرون ويدعو كل منهم للآخر، ويمضي الكل في ركب الحياة. بين ارتفاع وانخفاض، وإقبال وإدبار، وابتسامة ودمعة، هكذا هي الدنيا، فارفق بنفسك وبمن حولك.
ثم تجد من إذا نزلت به نائبة، أغلق النوافذ وأوصد الأبواب وتسلح بسوء الظن!
في علاقاته يركز على النواقص، في سكناته متململ متشائم، وفي تحركاته تراه يطلق أحكاما مسبقة - جائرة - ويحتم افتراضاته المأساوية! يميل دائما إلى التفكير في السلبيات ويعيش حالة إحباط مزمن تعيقه عن التجديد. إحباط من كل شيء، من شؤونه الشخصية إلى قضايا العالم!
وقد يعرف على أن فلانا «تعقد» من التجربة الفلانية!
يا فلان.. أنت لست وحدك الجريح، المهموم، المشغول! جميعنا معرض لكل العوارض، جميعنا زاحمته الأحداث، وحلت عليه الأحزان. إنما يلازم ذلك أمل وإضاءات على الطريق، وإن مع العسر يسرا.
كن معددا للنعم، كن شاكرا، وثق بالخيرة واستبشر.
اعتقاداتك عن نفسك وعن الحياة ما هي إلا نتاج أفكارك، التي قد تصح وقد تخطئ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لك الحق أن تختبر المشاعر وتعيش كل مرحلة، لك الحق أن تراجع أفكارك وتنقحها، لكن انتبه أن تقودك، كن أنت من يقودها.
وكما قيل: «لا مفر من الألم، لكن المعاناة اختيارية».


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