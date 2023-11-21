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أعياد خير.. يا رب

11/21/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

مع زخات المطر في بداية الأسبوع، وعلى الرغم مما يحدث من أحداث في فلسطين، إلا أن أعيادنا الوطنية الخليجية لا يمكن تناسيها، فمع بداية هذا الأسبوع بدأت الأعياد الوطنية لأغلبية دول مجلس التعاون، فكان أول أعيادنا هو العيد الوطني الـ 53 لسلطنة عمان في تاريخ 18 نوفمبر، وها نحن نستقبل بعد أيام مطلع شهر ديسمبر لنحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، ومن ثم عيد الاستقلال لمملكة البحرين في 16 من الشهر نفسه، قبل أن نختتم سنة 2023 بدولة قطر التي يصادف عيدها الوطني في 18 ديسمبر من كل عام، وهكذا نعيش شهرا كاملا يتلألأ بالأعياد الوطنية لأشقائنا في دول مجلس التعاون، أعاده الله عليهم جميعا قيادات وشعوبا بالخير واليمن والبركات.
في كل عيد وطني خليجي ليس هذا العام فقط ولكن في كل عام إذا دعوت أو قمت بتهنئة أصدقائي وأهلي في الدول الخليجية أتذكر على الدوم أوبريت «بسم الله» الذي قام بكتابته المبدع أيقونة المسرح الخليجي المرحوم عبدالحسين عبدالرضا والذي قدم في مسرحية «فرحة أمة» التي عرضت أمام قادة دول الخليج في انعقاد مؤتمر القمة الخليجي سنة 1985.
تقول كلمات الأوبريت والتي على الدوم أردد ذلك الجزء منها:
يا فرحة حلوه
طيري بسلامه
وهاتيلي لوز وحلوى
من المنامه..
واهل الامارات يتريونك
لا يكون تنسين
روحي يا فرحة ومتعي عيونك
في منظر العين..
يا فرحة لي منك وصلتي عمان
ما عليك خلاف شوفيها
في واحة ما شافها انسان
الا عشقها وانفتن فيها..
يا فرحة ما يحتاج ما اوصيك
مري على الدوحة
تلقين كل الناس بتلاقيك
بقلوب مفتوحة..
وهناك ورد الطايف
يا فرحة اول ما تروحين
سويلك قلادة
ومن ورود الطايف
هاتيلي ست وردات حلوين
بهديها للقادة
مسك الختام: كل عام وخليجنا واحد.. كل عام وخليجنا بخير وارتقاء.. كل عام وخليجنا يد واحدة وكلمة واحدة.. الله لا يفرق بينا ولا يغير علينا يا رب.

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