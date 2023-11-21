أعياد خير.. يا رب

مع زخات المطر في بداية الأسبوع، وعلى الرغم مما يحدث من أحداث في فلسطين، إلا أن أعيادنا الوطنية الخليجية لا يمكن تناسيها، فمع بداية هذا الأسبوع بدأت الأعياد الوطنية لأغلبية دول مجلس التعاون، فكان أول أعيادنا هو العيد الوطني الـ 53 لسلطنة عمان في تاريخ 18 نوفمبر، وها نحن نستقبل بعد أيام مطلع شهر ديسمبر لنحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام، ومن ثم عيد الاستقلال لمملكة البحرين في 16 من الشهر نفسه، قبل أن نختتم سنة 2023 بدولة قطر التي يصادف عيدها الوطني في 18 ديسمبر من كل عام، وهكذا نعيش شهرا كاملا يتلألأ بالأعياد الوطنية لأشقائنا في دول مجلس التعاون، أعاده الله عليهم جميعا قيادات وشعوبا بالخير واليمن والبركات.في كل عيد وطني خليجي ليس هذا العام فقط ولكن في كل عام إذا دعوت أو قمت بتهنئة أصدقائي وأهلي في الدول الخليجية أتذكر على الدوم أوبريت «بسم الله» الذي قام بكتابته المبدع أيقونة المسرح الخليجي المرحوم عبدالحسين عبدالرضا والذي قدم في مسرحية «فرحة أمة» التي عرضت أمام قادة دول الخليج في انعقاد مؤتمر القمة الخليجي سنة 1985.تقول كلمات الأوبريت والتي على الدوم أردد ذلك الجزء منها:يا فرحة حلوهطيري بسلامهوهاتيلي لوز وحلوىمن المنامه..واهل الامارات يتريونكلا يكون تنسينروحي يا فرحة ومتعي عيونكفي منظر العين..يا فرحة لي منك وصلتي عمانما عليك خلاف شوفيهافي واحة ما شافها انسانالا عشقها وانفتن فيها..يا فرحة ما يحتاج ما اوصيكمري على الدوحةتلقين كل الناس بتلاقيكبقلوب مفتوحة..وهناك ورد الطايفيا فرحة اول ما تروحينسويلك قلادةومن ورود الطايفهاتيلي ست وردات حلوينبهديها للقادةمسك الختام: كل عام وخليجنا واحد.. كل عام وخليجنا بخير وارتقاء.. كل عام وخليجنا يد واحدة وكلمة واحدة.. الله لا يفرق بينا ولا يغير علينا يا رب.

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