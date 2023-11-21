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أعياد سلطنة عُمان.. أعيادنا

11/21/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) العلاقة بين الشعبين الشقيقين الكويتي والعماني ذات جذور عميقة وتاريخية، حيث شارك العمانيون منذ القدم البحارة الكويتيين في سفراتهم إلى بلاد الهند وشرق افريقيا.. والكويت وشعبها يشاركون أهل عُمان في احتفالاتهم الوطنية لما يشعر به الكويتيون من تقارب في مختلف المجالات التي تربط البلدين، كما تجسدت العلاقات الثنائية بتطويرها من خلال التفاهم الكامل بين البلدين الشقيقين. وكان للشعب العُماني والسلطان قابوس رحمه الله علاقات ودية مع الكويت قيادة وشعبا، حيث كان جلالته يرتبط بعلاقة متينة بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي كان يقضي قدرا كبيرا من إجازاته في سلطنة عُمان لما يشعر من حب ومودة من قبل الشعب العُماني. كما أن الكويتيين لا يمكن أن ينسوا مواقف السلطان قابوس والشعب العُماني خلال الاحتلال العراقي حيث احتضن الشعب العماني أشقاءهم من أهل الكويت ووفروا كل وسائل الراحة والإقــــامة، ولقد قام الأمير الراحل الشـــيخ جابر الأحمد، رحمه الله، بعـــد التحرير بزيارة عُمان وقدم للسلطان قابوس وللشعب العُماني كل الشكر والتقدير لمواقفهم المساندة للشرعية الكويتية..
كذلك فقد زار السلطان قابوس الكويت فيما بعد خلال عام 2002 و2005 وذلك من أجل التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وكان في استقباله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، الذي قدم له قلادة مبارك الكبير، وبادله السلطان قابوس بتقديم «وسام عُمان المدني» وفيما بعد تواصل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري، حيث عقد مسؤولون عسكريون في الكويت وعُمان مباحثات تركزت على تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري..
وفي هذا الإطار أصدر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قرارا وزاريا بإشهار جمعية الصداقة العُمانية ـ الكويتية لتمتين العلاقات بين الدولتين وإحياء تاريخ طويل من التقارب بينهما.
ونحن إذ نستذكر تلك الحقبة من التاريخ والعلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين فإنه يطيب لنا أن نشارك اخوتنا أهل عُمان احتفالاتهم بالعيد الوطني راجين من المولى القدير أن يديم الأمن والسلامة ومزيدا من التقدم للبلد الشقيق وللسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، حفظه الله ورعاه..
من كلمة للسلطان قابوس بتهنئة الكويت بمناسبة التحرير:
«في هذا المقام وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يطيب لنا أن نكرر تهنئتنا الصادقة لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً على عودة الأمور إلى طبيعتها داعيا الله سبحانه وتعالى أن يمدها بعونه وأن يكتب لهم التوفيق والنجاح من أجل النهوض بالكويت لكي تقوم بدورها على الساحتين الإقليمية والدولية»..
والله الموفق،،،

MENAFN21112023000130011022ID1107468371

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