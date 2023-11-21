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غزة.. وماذا بعد؟ (4)

11/21/2023 11:29:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جلسة مجلس النواب المصري أمس أعلنتها صريحة مدوية سواء على لسان رئيس مجلس الوزراء أو النواب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين: مصر سترد بحسم على أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، و105 ملايين مصري أعلن ممثلوهم في مجلس النواب أنهم على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، ومستعدون لبذل الأرواح والأموال للدفاع عن أرض سيناء وإفشال أي مخطط لتهجير الفلسطينيين إليها قسراً.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان المصري لمناقشة 16 طلب إحاطة تمحورت حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين إلى غزة.
جلسة المصارحة والمكاشفة تحدث خلالها رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بوضوح، مؤكدا عدة نقاط مهمة:
٭ الرفض القاطع والتصدي بكافة الطرق لمخطط تهجير الفلسطينيين قسراً إلى سيناء.
٭ مصر ترحب بالأشقاء الفلسطينيين في الظروف العادية، أما دخولهم حالياً فيعني تصفية القضية الفلسطينية للأبد.
٭ معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري «لحظة واحدة» منذ بدء الأزمة.
٭ موقفنا ثابت من اتفاقية السلام، لكننا لن نتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان حماية وصون حدودنا.
٭ ما تقوم به إسرائيل في فلسطين يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
٭ مصر قدمت مساعدات 4 أضعاف ما أرسلته باقي الدول.
٭ خطة لتسكين 8 ملايين مصري في سيناء قبل 2050.
٭ نجحنا في بناء رأي عام عالمي رافض لتهجير الفلسطينيين.
٭ مصر تتعرض لضغوط «ليست بالقليلة» لكنها تعي حجم التحدي، وأدركت منذ 7 أكتوبر أن الهدف هو تنفيذ مخطط التهجير.
حديث رئيس الوزراء وضع النقاط على الحروف.. ولخص وأكد وأوضح بما لا يدع لبساً ولا غموضاً في موقف مصر الدولة والحكومة، وأكد ما تمت كتابته في هذه الزاوية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
أما الموقف النيابي فأعلنه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي بإعلانه أن المجلس يقف متمترساً خلف رئيس الجمهورية لحماية الوطن وحدوده.
وأكد أن روح الشعب المصري وضميره الحيّ يمثله المجلس بكل نوابه يرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو الهجرة خارجياً.. وخصوصا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
أظن أن جلسة أمس أوضحت الموقف المصري حكومة وشعباً.. وبقي أن ندعو الله أن يقينا شر القتال، وأن يرد كيد الصهاينة وأعوانهم ومؤيديهم إلى نحورهم.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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