-->

Wednesday, 22 November 2023 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار عالميا

11/21/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون توقعات أسعار الفائدة.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة الى 1988.29 دولار للأوقية.
وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقعات المستثمرين بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.

MENAFN21112023000072011014ID1107468366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث