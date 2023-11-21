مقابل 50 مليون دولار.. كيبكو تستحوذ على حصة أغلبية في أنغامي

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الثلاثاء، أن مجموعة ((بانثر)) للإعلام المحدودة المعرفة باسم ((أو إس إن)) التابعة لها وقعت اتفاقية ملزمة مشروطة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة ((أنغامي))، وهي شركة مدرجة في بورصة ((ناسداك)) مقابل 50 مليون دولار.



وقالت ((كيبكو)) في بيان لبورصة الكويت إن الاتفاق تضمن دمج منصتها للبث عبر الإنترنت ((أو إس إن+)) مع شركة ((أنغامي))، مشيرة إلى أن تنفيذ الصفقة يعتمد على الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة في أوائل عام 2024، بحسب ما ذكرت وكالة ((أنباء العالم العربي)).



على صعيد آخر، أعلنت ((كيبكو)) أن صافي أرباحها قفز 163 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.3 مليون دينار (4.22 مليون دولار) من 497 ألفاً قبل عام بفضل النتائج الإيجابية للأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجيستية إلى جانب الخدمات النفطية.



وأشارت ((كيبكو)) إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية قفز 103 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 339.89 مليون دينار (1.1 مليار دولار) من 167.4 مليون دينار قبل عام. أما صافي الربح التشغيلي فارتفع أيضاً 466 في المائة إلى 59.5 مليون دينار من 10.5 مليون دينار قبل عام.



وحققت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام صافي أرباح بلغ 11.67 مليون دينار (37.89 مليون دينار)، مقارنة بـ5.97 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 95 في المائة على أساس سنوي. وأضافت الشركة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع أيضاً في نفس الفترة 88 في المائة على أساس سنوي إلى 935.4 مليون دينار من 496.6 مليون قبل عام.



كذلك أعلنت ((كيبكو)) سداد الجزء المتبقي بقيمة 28.5 مليون دينار (92.53 مليون دولار) من سندات لأجل خمس سنوات المستحقة يوم الأربعاء.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية إنها بذلك قامت بسداد كامل السندات المصدرة سابقاً بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دينار (324.66 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السداد ليس له أي أثر جوهري على بياناتها المالية المجمعة.