موازنة 2024.. بناء منطقي يعتمد أرقاما واقعية

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - تبدو أرقام بلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2024 واقعية ومنسجمة مع توقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد الوطني، بحسب خبراء اقتصاديين.

ويرى الخبراء أن تقديرات الموازنة بنيت على أساس التحسن المتحقق في أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي 2023.

وبين هؤلاء الخبراء لـ"الغد" أن الظروف السائدة في المنطقة على خلفية عدوان الاحتلال على غزة قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني إذا ما طال أمد هذا العدوان، ما سيغير جزءا من المعادلات الاقتصادية التي قامت على أساسها بعض توقعات وفرضيات الموازنة العامة للعام المقبل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر ببعضها.

وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا بلاغ إعداد الموازنة العامة لسنة المالية 2024 تمهيدا لإنجازه مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقا لأحكام القانون.

تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم استندت إلى مجموعة من التوجهات من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، إضافة إلى البدء بإعداد برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، إضافة إلى التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.

وبحسب البلاغ، استندت موازنة العام 2024 إلى نمو الناتج المحلي والإجمالي بنسبة 2.7 % للعام المقبل وبنسبة 3 % للعامين 2025 و2026 على التوالي. كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.3 % للعام المقبل وبنسبة 5.6 % للعامين 2025 و2026.

وبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.6 % للعام المقبل، ونحو 2.5 % في عامي 2025 و2026 على التوالي، بحسب البلاغ، الذي توقع تراجع الصادرات بنسبة 4 % للعام المقبل، على أن تعود للنمو بنحو 4.1 % في العام 2025، و5.6 % في العام 2026. كما رجح البلاغ تراجع المستوردات بنسبة 3.9 % العام المقبل، مقابل ارتفاعها بنحو 1.8 % في 2025، و4.5 في العام 2026.

وتوقع البلاغ أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل نحو - 5.4 % لينخفض إلى- 4 % في العام 2025 وإلى- 2.9 % في العام 2026.

الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة يرى بأنه يمكن وصف التوقعات الاقتصادية التي تناولها بلاغ الموازنة العامة للعام 2024 بأنها واقعية في تقديراتها وأرقامها، كما أنها راعت الشفافية والوضوح بعيدا عن أي مبالغات تقديرية ورقمية، فضلا عن عكسها توقعات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى انها عكست تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.

وأكد المخامرة أن التوقعات جاءت منطقية وحذرة في ظل الأوضاع التي تسود في المنطقة إضافة إلى انها جاءت منسجمة ومتقاربة مع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) أن يسجل معدل النمو الاقتصاد في الأردن خلال العام المقبل 2.6 %.

وتوقع المخامرة أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكان له تأثير واضح على واقع الاقتصاد الأردني فمن المحتمل أن تطرأ بعض المراجعات لهذه التوقعات، لكن التوجه لهذا الإجراء ما يزال مبكرا.

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن توقعات مؤشرات الاقتصاد الوطني التي حملها بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024 تم قياس فرضياتها اعتمادا على معدل النمو الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي 2023.

ويشار إلى أن بيانات الإحصاءات العامة لعام 2023 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7 %.

وأوضح الرفاتي أن توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للعام 2024 المقدرة بنسبة 5.3 % قبل تخفيض معدل التضخم المقدر 2.6 %، تقديرها مرتبط بتحركات مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، لا سيما أسعار الغذاء والطاقة العالمية.

وأشار الرفاتي إلى نسبة النمو المقدرة في بلاغ الموازنة للعام المقبل قفزت إلى 2.7 % عن معدلات النمو التي كانت سائدة على مدار الـ12 عاما الماضية والتي كان يبلغ متوسطها نحو 2 % تقريبا على الرغم من أن الظروف التي تحيط بالاقتصاد الوطني لم تتغير، بل تتجه نحو عدم اليقين في ظل التحديات والمخاطر السياسية الاقتصادية التي ما تزال قائمة وآخرها الحرب على غزة وتداعيات امتدادها المحتملة، والتي قد تستدعي في حال استمرار التصعيد لفترة طويلة أن تكون هناك وقفة لمراجعة نسبة النمو المستهدفة للعام 2024.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن أداء الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية سجل نموا واضحا مدعوما بتزايد النشاط السياحي الوافد إلى المملكة، حيث إن توقعات مؤشرات الاقتصاد المحلي وفرضيات الموازنة العامة التي أظهرها بلاغ الموازنة العامة لعام 2024 من الواضح أنها بنيت على أساس هذا التحسن المتحقق في أداء الاقتصاد الأردني خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي 2023.

ويرى عقل أن التطورات في المنطقة على خلفية عدوان الاحتلال على غزة قد تفرز تحديات اقتصادية ستلقي بأثرها على واقع اقتصادنا المحلي في حال ما طال أمد العدوان، ما سيغيير جزءا من المعادلة التي قامت عليها فرضيات الموازنة المالية العامة الخاصة بالعام المقبل 2024، مبينا أنه مع الوصول إلى نهاية العام ستكون الصورة أوضح حول تأثر ديناميكيات الاقتصاد الأردني من عدمه جراء التطورات الاخيرة وعلى ضوء ذلك قد يكون هناك إعادة للنظر في التوقعات التي افترضها البلاغ خاصة المتعلقة بمؤشر النمو الاقتصادي.

إلى ذلك، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل إن التوقعات والفرضيات التي تم بناء الموازنة عليها لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات عدوان الاحتلال على غزة في خلط الأوراق الاقتصادية على المنطقة، حيث إن هذا العدوان سيكون له تأثير على حجم الاستثمار المتدفق الى المنطقة والأردن، كما سيؤدي إلى تراجع حركة السياحة الوافدة ما يعني تراجع حجم الإيرادات، وفي ذات الوقت فإن استمرار العدوان قد يزيد من كلف الطاقة ما يعني بأن الحكومة مطالبة بزيادة مقدار الإنفاق.

ولفت التل إلى أنه في حال ما طال العدوان الإسرائيلي ستكون هناك ارتدادات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يستوجب ذلك العمل على تصميم موازنة طوارئ للعام المقبل وانتهاج سياسات تحوط لمواجهة الآثار السلبية التي قد يخلفها هذا العدوان على الاقتصاد الوطني.







