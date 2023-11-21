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المنخفض يرفع الطلب على الغاز 110 %

11/21/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان - ارتفع الطلب على الغاز والمحروقات تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في أول منخفض جوي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين، وفقا لنقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز.
وقال رئيس النقابة م. نهار سعيدات: "إن الطلب اليومي على أسطوانات الغاز وصل خلال اليومين الماضيين إلى نحو 170 ألف أسطوانة، فيما كان المعدل اليومي قبل المنخفض 80 ألف أسطوانة، وبارتفاع نسبته 110 %".
كما زاد الطلب على الديزل والكاز بنحو
5 % عن معدله اليومي خلال أيام الصيف من دون تحديد هذه الكميات لأنها متفرقة بين محطات الشركات التسويقية الثلاث.
وأكد السعيدات، توافر مخزون كاف يغطي احتياجات المستهلكين خلال فصل الشتاء لدى محطات المحروقات وانسيابية تزويد هذه المحطات باحتياجاتها من قبل شركات التسويق، مشيرا إلى أن عدد محطات المحروقات في المملكة يصل إلى 730 محطة في مختلف المناطق سواء مملوكة لشركات التسويق أو لأفراد.
ورجح السعيدات، أن تتراجع أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة في تسعيرة الشهر المقبل، تحددها مجريات التداول في الأسواق العالمية حتى نهاية الشهر حيث بقيت 7 جلسات تداول حتى ذلك الوقت.
من جهتها، أكدت شركة مصفاة البترول أنها وفي بداية كل فصل شتاء ترفع جاهزيتها من حيث مخزون وكميات الغاز لتغطية حاجة المملكة والمستهلكين خلال هذا الفصل وخلال الظروف الجوية المرافقة لهذا الموسم.
وبحسب مصادر الشركة، فإنها تعمل على اتمام الإجراءات والتدابير من حيث، التعاقد على كميات تكفي وتزيد من الغاز المسال والأسطوانات الجديدة والصمامات، وصيانة الأسطوانات المتداولة بشكل مستمر.
وتعمل محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم، فيما ويكون العمل في هذه المحطات خلال الظروف الجوية الاستثنائية على مدار الساعة.

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