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تراجع الإقبال على المطاعم والمقاهي

11/21/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- حتى اليوم، ما يزال المزاج العام للأردنيين مضطرباً في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على فلسطين، وهو ما انعكس على أسلوب حياتهم اليومي الذي اختلف إلى حد كبير.
وبينما يستمر بث مشاهد آلة القتل الإرهابية في غزة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، تغير نمط كثير من الأردنيين في "الترفيه" عن أنفسهم، لا سيما عند الخروج إلى المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.
ويؤكد عاملون في القطاع السياحي، أن النشاط السياحي الداخلي في المملكة تراجع إلى حد كبير منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المطاعم الأردنية عادل مرعي "إن الحركة سيئة كثيرا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".
وأكد أن نسبة التراجع تتراوح بين 50 % و80 % في القطاع، حسب المكان ورواده، إذ تعاني المنشآت التي تعتمد على السياحة الأجنبية وفئة كبار العمر من تراجع شديد في الإقبال على المطاعم والمقاهي.
وبين مرعي، أن المنخفض الجوي الذي دخل المملكة، مؤخرا، أسهم في زيادة نسبة التراجع الذي يشهده هذا القطاع.
وقال صاحب مقهى ومطعم أنس عابدين "منذ بدء الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، تراجع رواد المقاهي بنسبة تجاوزت 60 %".
وأكد عابدين أن المواطن، منذ اندلاع العدوان الإسرائلي على غزة، أصبح غير مهتم بالذهاب الى المقاهي.
وأضاف "التراجع وصل الى المطاعم التي تأثرت بشكل واضح".
وبين عابدين أن خدمة التوصيل "دليفري" الى المنازل تراجعت أيضا؛ إذ بات المواطن لا يهتم بتلك الاحتياجات منذ بدأت المجازر الصهيونية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وأشار إلى إلغاء غالبية الحجوزات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية.
واتفق مدير مطعم ومقهى محمود القيسي مع سابقيه، مؤكدا أنه منذ بدء إعلان الكيان الصهيوني العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدأ القطاع يعيش بحالة من الجمود.
وأكد القيسي أن نسبة التراجع في الإقبال على المنشأة وصلت الى 70 %.
وأضاف، أن المواطن يعيش حالة من الحزن على قتل آلة الحرب الإسرائلية الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة الى استهداف المدنيين في مختلف المؤسسات الشعبية المدنية التي وصل عدد القتلى الأبرياء فيها إلى أكثر من 13 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وكشف وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، مؤخرا، أن هنالك تراجعا ملحوظا في مختلف القطاعات السياحية؛ إذ انخفضت حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50 % منذ بدء العدوان على غزة.
وقال القيسي، خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى المحطات الفضائية المحلية، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع بنسبة 40 % منذ بدء العدوان، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية بنسب تراوحت بين 60 % و70 %، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، إضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.
وأضاف القيسي، أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء العدوان حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية، إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

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