-->

Wednesday, 22 November 2023 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


52 % نمو قيمة الدفع الإلكتروني في شهر

11/21/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين







عمان – أظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن أنظمة الدفع الفورية الإلكترونية الثلاثة في المملكة سجلت ارتفاعا في قيمة تداولاتها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 52 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن القيمة الإجمالية للحركات عبر أنظمة الدفع الثلاثة في السوق المحلية "كليك"، "جوموبي"، و"إي فواتيركم" سجلت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قرابة 1.98 مليار دينار.
وقال التقرير: "مع الوصول إلى هذا المستوى من المبالغ المدفوعة رقميا عبر أنظمة الدفع الرقمية تكون زادت بقيمة 680 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 52 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2022".
وبين التقرير، أن القيمة الإجمالية لحركات الدفع الإلكترونية الفورية الشهر الماضي، توزعت على النحو الآتي: 1.1 مليار دينار قيمة الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم"، وحوالي 579 مليون دينار قيمة المعاملات عبر "كليك"، وحوالي 323 مليون دينار قيمة المعاملات عبر نظام "جوموبي".
وأشار التقرير، إلى أن خدمات تحويل الأموال ما تزال تسيطر على النسب الأعلى من قيمة التدولات عبر مختلف أنظمة الدفع، وأن المستخدمين الأردنيين يستحوذون على "حصة الأسد" منها.
ومع تسجيل القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية هذا المستوى، تكون زادت بمقدار 1.91 مليار دينار، وبنسبة تبلغ 56 %، وذلك لدى المقارنة بالقيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية للأردنيين خلال الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 3.43 مليار دينار.
وبالنسبة لأعداد الحركات عبر جميع أنظمة الدفع الفورية، فقد أظهر التقرير، أن إجمالي عدد الحركات قد سجل قرابة 11.5 مليون حركة خلال فترة شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، استحوذ نظام " إي فواتيركم"، على الحصة الكبرى منها.
وقال التقرير: "إن إجمالي عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة، زاد بأكثر من خمسة ملايين حركة، وبنسبة تتجاوز 81 %، لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة والمسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي".
ووفقا للتقرير، توزعت أعداد الحركات خلال شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، على النحو الآتي: 3.46 مليون حركة عبر "كليلك"، و2.78 مليون حركة عبر "جوموبي"، و5.23 مليون حركة دفع عبر نظام "إي فواتيركم".
وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فقد أظهر التقرير أن نظام "كليلك" الفوري، سجل أكثر من مليون مستخدم في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، منهم حوالي
97 % من الأردنيين، والنسبة الباقية لغير الأردنيين.
وقال التقرير: "إن نسبة تتجاوز الـ64 % من مستخدمي النظام هم من الذكور".
وأشار التقرير، إلى أن نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي"، سجل نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، أكثر من 2.13 مليون مستخدم كانت نسبة 88 % منهم من الأردنيين. وبحسب التقرير، فقد شكل الذكور نسبة تصل إلى 52.5 % من إجمالي المستخدمين.
وبالنسبة لنظام "إي فواتيركم"، لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، قال التقرير: "إن عدد مستخدميه قد بلغ في نهاية شهر تشرين الأول ( أكتوبر )الماضي، قرابة 4 ملايين مستخدم يستطيعون تسديد فواتير 1631 خدمة تتبع جهات مفوترة من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص".


MENAFN21112023000072011014ID1107468360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث