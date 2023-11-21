منتخب كرة تحت 20 عاما يجدد فوزه على نظيره اللبناني وديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما على نظيره اللبناني 2-1، في اللقاء الودي الذي جرى اليوم ، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وقدم المنتخب أداء فنيا
مميزا خلال المباراة، وتمكن من الفوز بثنائية أبو عاقولة (27، 69)، بعد أن أحرز
الضيف هدفه الوحيد من ركلة جزاء د.25.
وكان المنتخب تغلب بذات
النتيجة على نظيره اللبناني يوم الأحد في اللقاء الودي الذي جرى على نفس الملعب.
ويتطلع الاتحاد الأردني
من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما إلى
تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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