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منتخب كرة تحت 20 عاما يجدد فوزه على نظيره اللبناني وديا

11/21/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما على نظيره اللبناني 2-1، في اللقاء الودي الذي جرى اليوم ، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات القادمة.
وقدم المنتخب أداء فنيا مميزا خلال المباراة، وتمكن من الفوز بثنائية أبو عاقولة (27، 69)، بعد أن أحرز الضيف هدفه الوحيد من ركلة جزاء د.25.
وكان المنتخب تغلب بذات النتيجة على نظيره اللبناني يوم الأحد في اللقاء الودي الذي جرى على نفس الملعب.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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