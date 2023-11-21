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ميسي يواجه الهلال والنصر في موسم الرياض

11/21/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتفق موسم الرياض مع إنتر ميامي الأميركي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض التي تجمعه بمشاركة الهلال والنصر بنظام الدوري خلال فعاليات النسخة الرابعة من الموسم المقام في العاصمة السعودية.

وستلعب البطولة في أول أسابيع شهر فبراير من العام المقبل على ملعب "كينغدوم أرينا"تحت عنوان "the last dance" إذ سيعود تنافس النجمين الأيقونيتين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى الواجهة مجدداً بعد سنوات من تنافسهما على الملاعب الأوروبية وتحديداً في ملاعب الدوري الإسباني إبان مواجهاتهما التاريخية في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

وستضم البطولة الثلاثية مجموعة من النجوم، إذ يبرز ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ضمن قائمة الأرجنتيني تاتا مارتينو في إنتر ميامي، بينما سيكون ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وسيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي ضمن قائمة جورجي جيسوس مدرب الهلال، أما النصر الذي يدربه لويس كاسترو فتضم قائمته إلى جانب رونالدو كلاً من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت.

ورحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض، مشيراً إلى أنها ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء بارزة.

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