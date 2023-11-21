ميسي يواجه الهلال والنصر في موسم الرياض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتفق موسم الرياض مع إنتر ميامي الأميركي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض التي تجمعه بمشاركة الهلال والنصر بنظام الدوري خلال فعاليات النسخة الرابعة من الموسم المقام في العاصمة السعودية.
وستلعب البطولة في أول أسابيع شهر فبراير من العام المقبل على ملعب "كينغدوم أرينا"تحت عنوان "the last dance" إذ سيعود تنافس النجمين الأيقونيتين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى الواجهة مجدداً بعد سنوات من تنافسهما على الملاعب الأوروبية وتحديداً في ملاعب الدوري الإسباني إبان مواجهاتهما التاريخية في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.
وستضم البطولة الثلاثية مجموعة من النجوم، إذ يبرز ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ضمن قائمة الأرجنتيني تاتا مارتينو في إنتر ميامي، بينما سيكون ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وسيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي ضمن قائمة جورجي جيسوس مدرب الهلال، أما النصر الذي يدربه لويس كاسترو فتضم قائمته إلى جانب رونالدو كلاً من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت.
ورحب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس موسم الرياض، مشيراً إلى أنها ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء بارزة.
MENAFN21112023000072011014ID1107468358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.