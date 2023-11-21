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سباليتي ينتظر المتعة بعد تأهل إيطاليا.. ومدرب تشيكيا يستقيل رغم التأهل

11/21/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا، بأن المنتخب الأوكراني سبب لفريقه الكثير من المشاكل، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي أول من أمس، في ختام مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.
وتأهل منتخب إيطاليا لـ"يورو 2024" بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة فقط أمام أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.
وقال سباليتي في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "لا شيء يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه، لقد قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وعندما لا نسجل تصبح المباراة بدنية أكثر وفي تلك المرحلة لم تعد المباراة تتعلق بكرة القدم".
وأضاف: "كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتت أنها فريق جيد جدا وسببت لنا الكثير من المشاكل".
وتابع: "بعد المباراة، ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس ووفد الاتحاد، لأننا جميعا كنا نهتم بهذه النتيجة كثيرا، وكان مناسبا أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا. الآن يرتفع المستوى، الآن تبدأ المتعة".
من ناحيته، شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا، على أن منتخب بلاده يتواجد في المكان الذي يستحقه.
وقال دوناروما في تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "نحن سعداء للغاية، نحن بالمكان الذي نستحق أن نكون فيه، رغم كل الصعوبات التي واجهناها".
وأضاف "شكرا للمدرب الجديد وطاقم العمل، لقد عدنا، من الصواب أن نكون هناك بالبطولة، لأننا نحمل اللقب ونريد الفوز به مرة أخرى، كان هناك الكثير من الفخر، نشكر كل المشجعين، لقد قدموا لنا دعما رائعا للدفاع في الدقائق الأخيرة، ولا يمكنهم معرفة المساعدة التي قدموها لنا. الآن نحتفل ونحن هناك".
أما فيديريكو كييزا، فعبر عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة أمم أوروبا، وقال: "كنت متعبا للغاية، بذلت كل ما في وسعي، ونحن سعداء للغاية بهذا التأهل".
وأضاف: "في البداية اعتقد الجميع أننا سنفشل، لكننا فعلنا ذلك وتأهلنا لبطولة أوروبا ونحن سعداء للغاية".
وتابع: "لقد كانت مباراة خروج مغلوب بالفعل حتى لو كنا أمام نتيجتين لخطف التأهل. لقد تهيأت فرصتان كبيرتان لنا بالشوط الأول للتقدم وكان من الممكن أن تتغير المباراة لكن هذا جيد".
وعن مواجهة مودريك جناح أوكرانيا، صرح كييزا: "لم نكن في حالة جيدة دفاعيا عندما رأيته يركض، لذلك اعتقدت أنه لا يمكننا استقبال أي هدف، أعلم أنه عداء جيد لكنني كذلك أيضا".
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إيطاليا ستلعب البطولة الأوروبية للمرة 11، وأضافت أنه عبر تاريخ البطولة، لا يوجد منتخب شارك أكثر من إيطاليا سوى ألمانيا (14 مرة) وإسبانيا (12).
ويبدأ سباليتي "العمل الجدي الآن"، بعدما أتم مهمة قيادة إيطاليا إلى نهائيات كأس أوروبا، وذلك بعد أشهر معدودة من استلامه المهمة خلفاً لروبرتو مانشيني الذي قاد "أزوري" إلى اللقب القاري صيف 2021.
وتجنبت إيطاليا أول من أمس تكرار كابوس تصفيات مونديالي 2018 و2022، ونالت فرصة الدفاع عن لقبها القاري بتعادلها الخاطف للأنفاس أمام أوكرانيا.
وكانت إيطاليا قريبة جداً من اختبار ما حصل معها في ملحق تصفيات مونديال 2022 حين أقصيت على يد مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما سقط مخايلو مودريك في المنطقة المحرمة إثر تدخل من براين كريستنانتي، لكن "في أيه آر" لم يتدخّل ما جنّب "أزوري" كارثة أخرى.
وحتى دوناروما أقر بعد اللقاء أنه "بعد مراجعتي للفيديو، كان بالإمكان منحها (ركلة الجزاء) بحسب رأيي. لكننا راضون بما حصل، لنقل أننا على ما يرام بشأن ما حصل. نحن لا نفكر به الآن بل نفكر بالاحتفال والاستمتاع بهذا التعادل المضني ضد فريق كبير".
ووجد المنتخب الإيطالي نفسه في وضع لا يُحسد عليه مرة أخرى إذ دخل الجولتين الأخيرتين وهو في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا التي لعبت مباراة أكثر منه.
ونجح في الاختبار الأول عندما فك عقدة مقدونيا الشمالية بالفوز عليها 5-2 الجمعة لينتزع المركز الثاني من أوكرانيا بفارق المواجهة المباشرة بينهما وذلك لفوزه على أرضه 2-1 في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي.
بالنسبة للمدرب الذي قاد نابولي الموسم الماضي الى انجاز الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، فـ"نظراً إلى ما حدث في الماضي القريب مع البطولات الأخرى (مونديال روسيا 2018 وقطر 2022)، كنا مطالبين بالتأهل وليس من السهل لعب كرة القدم عندما تشعر بالضغط. ليس من السهل الوصول (إلى مهمته الجديدة) والقيام بالخيارات الصحيحة على الفور".
وكشف "لم أتعلم بعض الأشياء إلا بعد تولي الوظيفة، والآن أعتقد أني أعرف المزيد. جئت إلى هنا من أجل التأهل، وليس من أجل البحث عن أعذار في حال فشلنا في التأهل".
ورغم قراره الأولي بالابتعاد عن التدريب لعام من أجل التقاط أنفاسه بعد انجاز قيادته نابولي إلى اللقب، عاد سباليتي عن رأيه في آب (أغسطس) بعدما عُرِضت عليه مهمة الاشراف على المنتخب الوطني خلفاً لمانشيني الذي اتخذ قراراً مفاجئاً بالاستقالة قبل أن يحط لاحقاً في السعودية للاشراف على منتخبها.
وأفاد ابن الـ64 عاماً أنه "عندما وافقت على تولي المسؤولية، علمت أن التأهل (إلى كأس أوروبا) إلزامي".
وأدخل سباليتي تغييرات على طريقة العمل في المنتخب، بما في ذلك تطبيق يسمح للاعبين بمشاهدة محاضرات بالفيديو وتحليلات تكتيكية حتى لو لم يكونوا في مركز كوفرتشيانو الخاص بالـ"أتزوري".
ويهدف سباليتي من ذلك الى "الاقتراب بقدر الإمكان مما يحدث في النادي. نريد أن نبقي اللاعبين على تواصل، لذلك لن أنتظر حتى آذار (مارس) (موعد النافذة الدولية المقبلة)، بل سأذهب إلى مراكز التدريب وأتناول العشاء معهم وأطلب آرائهم".
وخلال مبارياته الست مع المنتخب، حقق سباليتي ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة كانت على يد إنجلترا 1-3 في "ويمبلي".
ومن تجربته حتى الآن، شدد "لدينا لاعبون رائعون في هذا المنتخب الوطني وأريد التعرف عليهم دون الضغط الناتج عن الحاجة الى النتيجة. اللاعبون لديهم أشياء ليخبرونا بها"، كاشفا عن التوجه لاستخدام طائرة مسيرة في التمارين من أجل تسجيل ما يحصل وتحسينه تباعاً.
في أمسية الإثنين على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن "كنا بحاجة إلى هذه النتيجة كي نعود الى كرة القدم المهمة. وبدون كأس أوروبا، سيكون من الصعب الدخول في عملية النمو. سأطالب بأن نخوض أصعب المباريات الودية الممكنة لأن العديد من هؤلاء اللاعبين ليس لديهم الكثير من الخبرة على المستوى الأوروبي، وبالتالي متى سيتمكنون من الحصول عليها؟" إذا لم يلعبوا ودياً ضد منتخبات قوية.
وبعد التأهل الشاق، بدا دوناروما متفائلاً بالقول "نحن ذاهبون الى ألمانيا من أجل الفوز" باللقب، موضحاً لقناة "راي" الإيطالية "نحن سعداء جداً. بعد كل الصعوبات التي واجهناها، نحن أيضا سنكون في ألمانيا وسنذهب إلى هناك كأبطال لأوروبا من أجل الفوز، من أجل العودة الى الوطن بشيء ما".
في الجهة المقابلة، أثنى سيرجي ريبروف المدير الفني للمنتخب الأوكراني على المنتخب الإيطالي بسبب سلوكه قبل مباراة الفريقين.
وقام لاعبو المنتخب الإيطالي وجماهيره بالتصفيق في إشارة للدعم، خلال عزف النشيد الوطني الأوكراني قبيل بدء المباراة، كما قام لاعبو المنتخب الإيطالي بالتصفيق مجددا لمنافسه عقب صافرة النهاية ولدى تجمع لاعبي المنتخب الأوكراني عند دائرة منتصف الملعب.
وقال ريبروف: "كان هذا عاطفيا للغاية. لقد أظهروا لنا الاحترام والدعم".
وأكد ريبروف إنه ممتن أيضا لألمانيا التي استضافت المباراة في ليفركوزن، حيث لا يمكن لأوكرانيا استضافة مباريات منتخبها منذ بداية أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي.
وأضاف: "أحب اللعب في ألمانيا كثيرا وأعتقد أن لاعبينا هكذا أيضا. الجميع كانوا ودودين للغاية معنا. نحن ممتنون للغاية لأنهم منحونا الفرصة للعب في هذا الستاد الرائع وقدموا لنا الدعم."
وما يزال المنتخب الأوكراني يحظى بفرصة التأهل إلى نهائيات البطولة الأوروبية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك عبر الملحق الفاصل المقرر في آذار (مارس) المقبل.
وقال تاراس ستيبانينكو قائد المنتخب الأوكراني :"قدمنا أفضل ما لدينا حتى صافرة النهاية، وسنخوض الملحق الفاصل بمشاعر من الفخر".
وتابع: "بعد صافرة النهاية، شكرنا مشجعينا على دعمهم الكبير. لقد جاءوا إلى هنا من جميع أنحاء أوروبا. وكانوا رائعين. الآن أمامنا وقت للاستعداد للملحق الفاصل بأفضل شكل ممكن. وفي حال حافظنا على حالتنا، ستكون لدينا فرصة جيدة للأداء بشكل جيد."
كين فخور
أكد النجم هاري كين أن المنتخب الإنجليزي، يجب أن يشعر بالفخر إزاء مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، رغم التعادل في مباراته الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية 1-1 أول من أمس الاثنين.
وتصدر المنتخب الانجليزي المجموعة الثالثة بفارق ست نقاط أمام نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني، وكان قد حسم تأهله إلى نهائيات "يورو 2024" قبل آخر جولتين من مباريات المجموعة.
وقال كين في تصريحات للقناة الرابعة بالتليفزيون البريطاني: "مباراة صعبة، كنا نعرف أنها ستكون هكذا، وقد كانت المواجهة صعبة أمام فريق لائق على ملعب من الصعب تطبيق أسلوب لعبنا عليه".
وأضاف: "تأخرنا بهدف رغم تفوقنا في الأداء.. كان من المهم بالنسبة لنا أن نرد بهدف وكان أمرا مخيبا ألا نضيف هدفا ثانيا".
وتعادل المنتخب الإنجليزي بعد ثوان من مشاركة كين من مقعد البدلاء، حيث أسفر الضغط عن قيام ياني أتاناسوف لاعب مقدونيا الشمالية بإسكان الكرة في شباك منتخب بلاده.
وتابع كين: "أنا واثق من أنه هدف عكسي. ولو كان هناك هدف آخر سيسجل، لكان من نصيبنا".
وأردف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "يمكننا أن نكون فخورين حقا بمشوارنا في التصفيات".
وارتدى كايل ووكر شارة قيادة المنتخب الإنجليزي منذ البداية، وقد سجل ريكو لويس زميله في مانشستر سيتي، ظهوره الأول بالمنتخب قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـتاسع عشر.
وقال ووكر: "أعتقد أنه بعد التصفيات التي خضناها، كان من المؤكد أن الأمور ستكون صعبة هنا، لكننا تماسكنا وانتزعنا نقطة".
استقالة مدرب تشيكيا
استقال مدرب منتخب التشيك، ياروسلاف سيلهافي، من منصبه عقب فوز فريقه الليلة قبل الماضية على مولدوفا وتأهله لبطولة أمم أوروبا 2024، مرجعا سبب ذلك إلى أنه يتعرض لضغوط "هائلة".
وقال سيلهافي في تصريحات لقناة "سي تي إس سبورت" العامة: "على الرغم من أننا سعداء، إلا أننا قررنا قبل المباراة أننا لن نستمر. لقد كان الضغط هائلا بالفعل ولم أفهم ذلك أبدا. وهذا ما ساهم في قرارنا"، معلنا بذلك رحيله هو وطاقمه.
وأنهت جمهورية التشيك أول من أمس مرحلة التصفيات بفوزها على مولدوفا 3-0، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.
ورغم التأهل، خيمت على المنتخب أجواء سلبية بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد التشيكي على ثلاثة لاعبين بسبب ذهابهم إلى ملهى ليلي بعد مباراة الجمعة الماضية التي تعادل فيها المنتخب التشيكي مع بولندا 1-1.
وفي هذا الصدد قال المدرب (62 عاما): "لم أتوقع ذلك وآلمني أيضا، لكن القرار كان يختمر من قبل. نعم، تلك الوقائع (عدم الانضباط) كان لها تأثير، لكنها لم تكن العامل الحاسم".
وخلال توليه الإدارة الفنية قاد سيلهافي التشيك للوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2020، حيث خسرت أمام الدنمارك 2-1، ولكنه فشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.
من جهتها، حجزت سلوفينيا بطاقتها للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على ضيفتها كازاخستان 2-1 في المجموعة الثامنة.
ومنح بنيامين سيسكو التقدم لسلوفينيا في الدقيقة 41، وردت كازاخستان عبر رمضان اورازوف (48)، قبل أن يخطف بنيامين فيربيتش هدف الفوز في الدقيقة 86.
وكانت سلوفينيا بحاجة إلى التعادل فقط لكسب البطاقة الثانية عن المجموعة بعدما كانت الأولى للدنمارك التي منيت أول من أمس بهزيمة هامشية أمام مضيفتها إيرلندا الشمالية 0-2.
وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 19 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنجلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا (الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا. -(وكالات)

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