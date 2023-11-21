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المنتخب يخسر أمام السعودية بهدفين دون مقابل

11/21/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى المنتخب الوطني خسارة أولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت على يد المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

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