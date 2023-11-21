المنتخب يخسر أمام السعودية بهدفين دون مقابل

المنتخب يخسر أمام السعودية بهدفين دون مقابل
التاريخ
11/21/2023 11:28:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى المنتخب الوطني خسارة أولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت على يد المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
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