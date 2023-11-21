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الفحيص والأرثوذكسي.. تعزيز الأفضلية أم معادلة السلسلة في سلة الناشئات؟

11/21/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يسعى فريق الفحيص إلى التقدم خطوة إضافية نحو معانقة لقب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، فيما يرنو الأرثوذكسي من فرض التعادل، وذلك حينما يلتقيان عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن ثاني لقاءات سلسلة الدور النهائي، الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب الوطني نهاد ماضي.
في المقابل، يتطلع فريق نجوم الفحيص، إلى تجديد فوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي وحسم سلسلة تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، وذلك عندما يتواجه الفريقان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في المكان نفسه.
وكان الفحيص، استهل سلسلة النهائي – التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة – بتحقيق فوز مثير على الأرثوذكسي بفارق نصف سلة (62-61)، في لقاء برزت فيه لاعبته حور قراعين بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 17 نقطة و18 متابعة و4 تمريرات حاسمة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 30، تليها شقيقتها زينة قراعين بتسجيلها 26 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات و8 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 25، فيما كانت جنى حداد اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 13 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 28.
وسجل الأرثوذكسي 21 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 18 نقطة للفحيص، و17 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط، و23 نقطة من الفاست بريك مقابل 21 نقطة، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأرثوذكسي بتسجيلها 19 نقطة مقابل 5 نقاط جاءت من "بنش" الفحيص.
ودون فريق نجوم الفحيص انتصاره الأول بسلسلة تحديد المركز الثالث – التي يحسمها ويفوز بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة – بفوزه على فريق نجوم الأرثوذكسي (68-32)، في لقاء برزت فيه تالا نابلسي من جانب لاعبات نجوم الفحيص بتسجيلها 23 نقطة و9 متابعات وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 20.
وسجل نجوم الأرثوذكسي 8 نقاط من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 5 نقاط لنجوم الفحيص، الذي سجل 22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 6 نقاط، و13 نقطة من الفاست بريك مقابل 4 نقاط، كما ساهمت دكة بدلاء نجوم الفحيص بإضافة 13 نقطة مقابل 3 نقاط جاءت من "بنش" نجوم الأرثوذكسي.

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