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الطاولة يحدد موعد دوري الأولى وفترة تسجيل اللاعبين

11/21/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة عن اقامة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وذلك خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتحدد على إثر نتائجها الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والفريقان الهابطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وجاء اختيار موعد البطولة، ليتوافق مع أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وخصوصا مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية المقبلة، سواء كانت للرجال أو السيدات، حيث يسعى من خلالها الاتحاد إلى تأمين كافة المتطلبات الفنية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل.
وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من ذات الشهر، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد ذات اليوم موعدا آخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
وينتظر أن تشهد منافسات الدوري ندية وإثارة بين عدد من الفرق التي تسعى لتحصيل النتائج الإيجابية، التي تضعها في دائرة المنافسة على اللقب، في الوقت الذي تشير فيه الترشيحات الفنية إلى افضلية فريق الأرثوذكسي بالفوز باللقب نظرا لاكتمال صفوفه بكوكبة من اللاعبين بعد تعاقد الهيئة الإدارية مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، لينضم إلى اللاعبين زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة في قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث سبق للحوراني وأن ساهم في الموسم الماضي بتتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالفوز بلقب الدوري.
كما قرر اتحاد اللعبة اقامة دوري أندية السيدات خلال فترة دوري الدرجة الأولى، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للاحتفاظ باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات يعتبرن الأميز على الساحة المحلية.
وكان رئيس الاتحاد طارق الزعبي قد اشار في تصريحات سابقة لـ"الغد" إلى مشاركة المنتخب الوطني في العديد من الاستحقاقات الرسمية قبل الدخول في تصفيات غرب آسيا، ومن أبرز هذه المشاركات (بطولتي المانيا وايطاليا الدوليتين) بالنسبة للرجال، (وبطولة قبرص) التي سيشارك بها المنتخب
الوطني للسيدات.

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