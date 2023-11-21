الوحدات ينهي عقد إيتو.. الترجي يخاطب شرارة بحثا عن تسوية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات ينهي عقد المحترف ايتو

أنهى نادي الوحدات، عقد المحترف الكونغولي في صفوف فريق كرة القدم الكونغولي إيتو، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وابعدته عن الملاعب خلال الفترة الطويلة الماضية.

ووفق المعلومات، فإن مفاوضات اجراها الوحدات مع المحترف إيتو، من أجل إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وهو ما حصل فعلا، حيث تم الاتفاق على آلية مرضية للطرفين بشأن فسخ العقد، قبل توقيع مخالصة مع اللاعب الذي سيغادر عائدا إلى بلاده، بعد احترافه في الوحدات منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

ويحتفظ الوحدات حاليا بالمحترفين السوري خالد كردغلي، والعاجي هنري اللذين يقدمان مستويات فنية جيدة.

الترجي يخاطب "شرارة" بحثا عن تسوية

بدأ نادي الترجي رسميا، بالتواصل مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، من أجل التوصل لتسوية بشأن القضية التي رفعها اللاعب ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يطالب فيها بمبلغ مالي كبير، بعد فسخ عقده مع الترجي.

ووفق المعلومات المؤكدة، فإن إدارة النادي ومحاميه، تواصلوا مع شرارة رسميا، وناقشوا معه سبل التوصل لتسوية، دون الحاجة لاستكمال القضية في "فيفا"، وهو ما لم يمانع به اللاعب، في حال تضمنت حوارات التسوية، حصوله على مستحقاته المالية كاملة.

وكان شرارة اشتكى رسميا نادي الترجي في "فيفا"، مطالبا بمبلغ مالي كبير جدا، مستندا إلى الكثير من البنود التي تصب لمصلحته، الأمر الذي دفع نادي الترجي للتراجع عن تعنته، ومحاولة التوصل لتسوية مع اللاعب، لتخفيض التكاليف.

ويسعى الترجي حاليا لتسوية تتضمن منح اللاعب مستحقاته المالية، ولكن على دفعات وليس دفعة واحدة.

بهاء يظهر في مباراة الوحدات

ظهر لاعب فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل، في تشكيلة فريقه التي واجهت وديا فريق شباب الأردن قبل ثلاثة أيام، في أول مشاركة للاعب في المنافسات منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة التي عانى منها، خلال فترة احترافه في قطر.

وشارك بهاء في مباراة الوحدات وشباب الأردن، بناء على طلب من المدرب، وبتنسيب من الجهاز الطبي الذي أكد وصول اللاعب إلى مرحلة اقتحام المنافسات، بعد فترة علاج وتأهيل طويلتين.

ويعول الوحدات على بهاء فيصل في قادم الأيام، لتفعيل الجانب الهجومي، في حال نجح اللاعب في استعادة مستواه الفني المعهود.

العين السعودي يرد على شكوى العطار

رد نادي العين السعودي، على الشكوى التي تقدم بها المحترف الأردني السابق في فريق الكرة مجدي العطار، والتي يطالب فيها بمستحقات مالية لم تبادر إدارة النادي في دفعها للاعب.

وكان العطار تقدم بشكوى رسمية ضد العين بتاريخ 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن يرد نادي العين أخيرا على الشكوى، من خلال مبررات ووثائق تفيد أن اللاعب حصل على أغلب المستحقات، وأن ما جاء في الشكوى التي قدمها لا يتطابق مع الواقع في العديد من التفاصيل.

اللاعب ومحاميه تسلما رد نادي العين، والذي تضمن العديد من المغالطات وفق اطلاعهما الأولي، بانتظار الرد على ما جاء في رد نادي العين، في موعد اقصاه يوم 27 الحالي، ومن ثم انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

عملية جراحية للحام

ينتظر أن يخضع المدرب الوطني بلال اللحام، خلال اليومين المقبلين، لعملية جراحية في الظهر، لمعالجة أثار "الدسك"، الذي يعاني منه المدرب.

واضطر اللحام للعودة إلى عمان قادما من السعودية، حيث يعمل مديرا فنيا في نادي العدالة السعودي، وذلك للخضوع لفحوصات طبية وصور اشعة، أثبتت في النهاية معاناته من الدسك، وبالتالي الحاجة لعملية جراحية.

وأكد اللحام في رده على استفسارات "الغد"، أن العملية يتوقع أن تجرى خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق الموعد الأولي، موجها الشكر والتقدير إلى نادي العدالة السعودي الذي يحرص على التواصل معه بشكل دائم، للاطمئنان على أحواله وأوضاعه الصحية.

أندية المحترفين تحتضر ماليا

كشف مسؤولون في أكثر من نادي محلي في دوري المحترفين لكرة القدم، أن أغلب الأندية تحتضر ماديا، في ظل الأزمات المادية المتلاحقة التي تعيشها، والتي وصلت في هذه المرحلة إلى درجة متقدمة قد تتسبب في رحيل لاعبين أو اضرابهم، أو خلق بيئة خصبة للمشاكل.

وقال أحد مسؤولي فرق المحترفين في حديثه لـ"الغد"، أن فريقه يعاني من أزمة مالية حادة، حيث طلبات اللاعبين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة، كما أن هناك مطالبات مالية كثيرة للاعبين القدامى، تصل إلى حوالي 50 ألف دولار، حيث تعجز الأندية عن تأمين هذه الطلبات المادية، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع منسوب المشاكل والصدامات بين الإدارة واللاعبين، وهو أمر سلبي لن يخدم منظومة كرة القدم الأردنية.

المسؤول قال: لا بد من خلوة تعقد للوصول إلى توصيات فاعلة وحقيقية، تساعد في حل أزمة الأندية المادية والسنوية، كما لا بد من تدخل اتحاد الكرة، أملا في حلول مرضية وفورية، على أن يتم البحث لاحقا عن حلول جذرية.









اللاعب مجدي العطار عند انضمامه للعين السعودي - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. النادي الفيصلي بادر أول من أمس، لتوجيه تهنئة رسمية إلى نادي الصريح، بمناسبة العودة إلى مصاف أندية المحترفين.. مباركة النادي الفيصلي، كان لها وقع خاص عند الصريح وجمهوره الذين ثمنوا سرعة مبادرة الفيصلي في التهنئة.. أندية أخرى أيضا قامت تباعا بتهنئة الصريح بالعودة للمحترفين.

. ينتظر أن يكون مساء يوم أمس، قد شهد مفاوضات مباشرة بين إدارة ناد بدوري المحترفين ومدرب وطني، من أجل اقناعه بتولي مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.. أوضاع المدربين في أندية المحترفين "على كف عفريت"، حيث هناك إدارات أمهلت مدربيها حتى الجولة المقبلة، بحيث يتم إقالة الجهاز الفني في حال الخسارة، كما أن هناك مدربين أمهلوا إدارات أنديتهم حتى نهاية الجولة المقبلة التي تنطلق غدا، من أجل توفير المستحقات للمدربين أو اللاعبين، أو مواجهة الاستقالة.. أوضاع أندية المحترفين محزنة ومقلقة وتستدعي التوقف عندها مطولا.. أحد مسؤولي الأندية توقع أن لا يكتمل دوري المحترفين بشكل طبيعي، في ظل معاناة الأندية من توفير رواتب اللاعبين والمدربين، لدرجة أن هناك طوابير من اللاعبين والمدربين يهددون بتقديم الشكاوى في حال لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال فترة معينة ومحددة.

. لاعبون فريق الجليل لكرة القدم، عادوا للتدريبات أول من أمس، بعد إضراب بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.. عودة اللاعبين للتدريبات جاءت بعد أن وفرت لهم الإدارة فقط مواصلات الطريق، على أمل قدوم دفعة قريبة للنادي.

. ما يزال مدربون محليون، تراودهم طموحاتهم بالعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المغربي الحسين عموتة.. مدربون يحاولون الوصول إلى عموتة أو اتحاد الكرة لتزكية أنفسهم، فيما يحاول البعض الأخر الترويج لنفسه من بعيد وبطرق متعددة.. أحد المدربين تمنى لو أن عموتة يخرج علينا بالكشف عن اسم المدرب المحلي القادم، أو إعلان عدم الرغبة في استقطاب أي مدرب محلي، حتى يتيح للمدربين الطامحين فرصة التفرغ لأعمالهم، أو البحث عن فرص أخرى.