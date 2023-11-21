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الكيلاني يجد شغفه بكرة السلة بعيدا عن الفنون القتالية

11/21/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يجد لاعب فريق اتحاد عمان لكرة السلة روحي زيد الكيلاني، شغفه في لعب كرة السلة بعيدا عن اهتماماته السابقة في ممارسة الفنون القتالية بأشكالها المختلفة، مؤكدا سعيه للحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات الأميركية لتعزيز خبراته واللعب في دوري الجامعات، الذي يحظى بمستوى تنافسي كبير.
الكيلاني (17 عاما) والذي يجيد اللعب حول القوس، يدرس في مدارس "البكالوريا" بالصف الثاني عشر، واختير مؤخرا ضمن تشكيلة "كل النجوم" التي أعلنها اتحاد كرة السلة لبطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة، والتي يحمل لقبها فريقه اتحاد عمان عن الموسم الماضي، وذلك بعدما خاض اللاعب الكيلاني 17 مباراة بمتوسط تسجيل 18.52 نقطة لكل مباراة، وبمعدل 11.47 متابعة ناجحة و3.41 تمريرة حاسمة و1.70 سرقة للكرة و1.70 بلوك شوت و23.11 فاعلية في المباراة الواحدة.
ويقول روحي الكيلاني في بداية حديثه لـ (الغد): "أحب الرياضة بأشكالها المختلفة منذ نعومة أظفاري، ومارست أشكالا عدة من الفنون القتالية، والمتضمنة المواي تاي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب كرة القدم والسباحة والتنس الأرضي، واتجهت بعد ذلك إلى لعب كرة السلة التي وجدت شغفي فيها، وشعرت أنني قادر على تحقيق أشياء إيجابية وترك بصمات في هذه اللعبة".
وتابع: "أطمح إلى احتراف كرة السلة في المستقبل، ولتحقيق ذلك حرصت مؤخرا على التواصل مع عديد الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية، أملا بالعثور على جامعة يمكنني اللعب معها في المرحلة المقبلة".
ويؤكد الكيلاني، أن الأرقام والإحصائيات اللافتة التي يحققها في مرحلة سنية مبكرة ليست صدفة، بقوله:"أتدرب يوميا على تحسين مهاراتي والعامل الذهني، وهذا أوصلني إلى نقطة مهمة في مسيرتي، كما أنني أمارس التمارين الرياضية المساندة، التي تحسن من أدائي خلال المباريات والمتضمنة التدريبات المخصصة لتحسين جميع أطراف العامل البدني مع مدربي الشخصي طارق الطنيب، كما أن رياضتي الملاكمة والسباحة تساهمان في تحسين مستواي أيضا".
ولم يخف الكيلاني معاناته من بعض التحديات في لعبة كرة السلة، لافتا: "لا تخلو أي رياضة من التحديات، ففي هذه المرحلة السنية تشكل عملية التنسيق بين الدراسة والتدريبات أمرا صعبا للغاية، فأنا أقوم بالتدريب نحو 3 مرات يوميا، لكن التضحية لأجل كرة السلة هو الطريق الذي اخترته ورسمته لإكمال حياتي". وحول الإنجازات، يقول: "إحراز لقب دوري الناشئين تحت 18 عاما مؤخرا، هو الأجمل والتتويج الحقيقي لمسيرتي مع نادي اتحاد عمان منذ نحو 6 سنوات، وهذا نتاج العمل الجماعي والجهد المبذول من منظومة الفريق، أما فيما يتعلق بالجوائز الفردية، فقد استطعت الحصول على جائزة أفضل مسجل (الهداف)، وأفضل لاعب في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة العام الماضي، كما أنني تواجدت في التشكيلة المثالية لبطولتي تحت 18 و16 في الموسمين الماضي والحالي، فضلا عن حصولي على جائزة أفضل مسجل في بطولة الشارقة التي أقيمت العام الماضي في الإمارات، وكانت تتضمن مشاركة فرق من صربيا وإسبانيا وغيرها".
ويرى الكيلاني، أن تمثيل المنتخب الوطني للرجال، حلم يراود أي لاعب، مشيرا في هذا الصدد: "تمثيل المنتخب الوطني هو حلم كل رياضي يطمح إلى خدمة بلده ورفع اسمه عاليا على منصات التتويج، ومن خلال تجربتي مع المنتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا وكأس آسيا لثلاثيات كرة السلة، فإن تمثيل الوطن والاستماع للنشيد قبل المباراة شعور لا يوصف ولا يقارن بأي شيئ".
ووجه الكيلاني رسالة إلى اللاعبين من أبناء جيله، جاء فيها: "لا يحتاج اللاعب إلى صالات ضخمة أو دعم من أحد لامتلاك شغف لعب كرة السلة، أنت وحدك القادر على خلق الدافع الذي يحفزك للنهوض في الصباح من أجل تحسين نفسك".

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