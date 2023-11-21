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الفيصلي يطير إلى أوزبكستان غدا محملا بآمال الجماهير

11/21/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تطير بعثة فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، يوم غد، إلى أوزبكستان استعدادا للقاء فريق ناساف الأوزبكي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
ويغادر الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، محملا بطموحات وآمال جماهيره، التي تتطلع بشيء من بصيص الأمل للتأهل إلى الدور الثاني، رغم صعوبة المهمة وتعقيدات الحسابات، أو البحث عن اختتام مباريات الفيصلي في دوري الأبطال أمام ناساف والشارقة بأداء متميز، يليق بسمعة النادي وعراقته، حتى لو لم يتأهل الفريق للدور التالي.
ويحتل الفيصلي حاليا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز على السد، فيما يتصدر المجموعة فريق الشارقة الإماراتي برصيد 8 نقاط، ثم ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط، والسد القطري ثالثا برصيد 4 نقاط.
وتتصف رحلة الفيصلي إلى ناساف بالشاقة والمتعبة، حيث يطير الفريق مساء يوم غد من عمان إلى الشارقة في رحلة تحتاج إلى حوالي 3 ساعات، قبل أن يتوجه من الشارقة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان في رحلة قد تستغرق 5 ساعات، ومن ثم استخدام القطار للتوجه من طشقند إلى قرشي، وهي المدينة التي يتواجد فيها ستاد المركزي التابع لناساف، والذي ستقام عليه المباراة.
وينتظر أن يغادر الفيصلي مكتمل الصفوف، باستثناء اللاعب بهاء عبدالرحمن، حيث التحق بالفريق أخيرا، حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، الذي احتجب عن الفيصلي في المباراتين الأخيرتين في دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة، حيث تشكل عودته إضافة جيدة للفريق الباحث عن نتيجة إيجابية في أوزبكستان رغم صعوبة المهمة.

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