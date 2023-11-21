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الجعفري يتأهل للألعاب العالمية ويحافظ على الصدارة

11/21/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في الصين في الفترة من 7 إلى 17 آب (أغسطس) 2025.
وجاء تأهل الجعفري للألعاب العالمية، بناء على الميدالية البرونزية التاريخية التي حققها في بطولة العالم التي أقيمت في هنغاريا الشهر الماضي.
وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه أمس، عن أسماء أول 36 رياضيا تأهلوا للدورة العالمية، حيث تأهل 3 لاعبين من كل فئة للمشاركة في المنافسات ، علما بأن المشاركين في هذه الدورة هم: فئة تحت 84كغم، إلى جانب الجعفري اللاعب المصري يوسف بدوي واللاعب الإيراني مهدي كوداباكاشي.
كما أن الجعفري، يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي الجديد لوزن تحت 84 كغم برصيد 6180 نقطة، ومن أهم إنجازاته الأخيرة، نيل الميدالية الذهبية في الدوري العالمي في اليابان والميدالية الذهبية في الدوري العالمي في المغرب، والميدالية البرونزية في الدوري العالمي في مصر.
وأحرز العام الماضي، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ18، والميدالية الفضية في الدوري العالمي في المغرب. وحقق العام 2021، الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الـ17، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، ونال العام 2019، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، وحقق ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للشباب، وتوج كذلك بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما.
على صعيد متصل، سجل اللاعب قصي الطروش (وزن تحت 75 كغم)، للمشاركة في بطولة العالم (كراتيه 1 – سيري ايه)، التي ستقام في البرتغال في الفترة من 24 - 26 من الشهر الحالي، ويشارك في وزنه 96 لاعبا.
إلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي التصنيف الجديد للاعبين، حيث تراجع عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) مركزا واحدا ليصبح في المركز الثاني 5340 نقطة، وتقدم عفيف غيث في الوزن نفسه، إلى المركز الـ11 برصيد 2385 نقطة، وتراجع حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، مركزا واحدا ليصبح في المركز الخامس برصيد 3090 نقطة، وتراجع
عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)، مركزين ليصبح في المركز السادس برصيد 3645 نقطة.
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ"الغد": "يعد لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري من اللاعبين المميزين، وتأهل لدورة الألعاب القتالية 2025، التي ستقام في الصين بعد نيله الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في هنغاريا، كما يتصدر الترتيب العام لوزنه للتصنيف الجديد للاتحاد الدولي، وهو صاحب إنجازات على المستويات العالمية والعربية والآسيوية، ويقف خلف الجعفري الجهاز الفني المميز بقيادة المصري محمد إبراهيم".

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