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استحداث بطولة الثانية ودوري تصنيفي لـالأولى.. خالد هلال إلى عيرا.. والوحدات يرصد البخيت

11/21/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
دوري تصنيفي
كشف نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن لجنة التعديلات العامة المعنية بتقديم مقترحات بشأن تغييرات جوهرية في اللوائح وشكل البطولات والتعليمات للموسم 2024، أوصت في ختام اجتماعاتها بإقامة دوري تصنيفي لأندية الكرة الطائرة باستثناء أندية الممتاز، وباشرت بوضع لوائحه الخاصة لثبيته في أجندة الموسم المقبل.
وأضاف: "هناك ما يقارب 12 ناديا في الدرجة الأولى، منها هو مهتم بالمنافسة والتأهل، وبعضها يشارك من أجل المشاركة وهمه الحصول على الدعم من وزارة الشباب، من دون أن يقدم إضافة مهمة للمنافسة، ومنها من يعتذر عن إكمال المنافسات، لأنه يلعب من دون طموح، مما انعكس على المستوى العام، حين جاءت المباريات دون المستوى الفني المطلوب، وأدى عدم إكمالها المباريات إلى إرباك جدول المنافسة".
وعن الفكرة المطروحة في الدوري التصنيفي للموسم المقبل، قال قطيشات: "ستدخل الأندية الـ12 المعنية، في سباق تنافسي فيما بينها يؤدي إلى تصنيف 6 أندية صاحبة النقاط الأعلى في الدرجة الأولى، والباقي الأقل في تحصيلها النقطي ستبقى في مصاف الدرجة الثانية المستحدثة في الموسم المقبل، وهنا سنفرز الأندية الباحثة عن المنافسة والتأهل إلى الممتاز، عن غيرها التي تشارك من أجل المشاركة، بمعنى "لكل مجتهد نصيب"، وأندية الدرجة الثانية تتنافس فيما بينها لصعود فريقين إلى الدرجة الأولى، وسنخصص الدعم المالي والمكافآت للمتأهلين فقط".
خالد هلال ينضم إلى عيرا
انضم اللاعب الصاعد خالد هلال إلى صفوف فريق عيرا، بانتظار التوقيع الرسمي بعد انتهاء عقده مع الكرمل، بحسب المعلومات الواردة إلى "الغد"، ليشارك الفريق في منافسات الموسم المحلي المقبل، إلى جانب مشاركة الفريق في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وبطولة غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.
وسيلتحق هلال بتدريبات الفريق التي تنطلق أواخر الشهر الحالي، بقيادة المدير الفني إسماعيل توفيق، إلى جانب اللاعبين المميزين المعد يعقوب القهوجي، الضارب الخبير محمد دقماق، والضارب المتألق لاعب الكرمل سابقا عبادة فخري، ولاعبو عيرا الموقعين أحمد العواملة -الذي ينتهي عقده بعد البطولتين العربية والإقليمية، وابن النادي راشد العلوان وغيرهم من نجوم الفريق المميزين.
محمد البخيت تحت مجهر الوحدات
فهمت "الغد"، أن لاعب الكرمل الصاعد محمد البخيت، بات تحت رصد نادي الوحدات الذي بدأ حراكه، بانتظار الإعلان عن الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يتريث النادي على اعتبار أن الفريق يغيب عن المشاركات العربية والإقليمية للموسم الحالي، فيما تنطلق بطولات الدرجة الممتازة في شهر تموز (يوليو) المقبل.
وسبق للمتألق محمد البخيت، أن لعب للوحدات على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وشاركه في منافسات بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام الماضي، تحت قيادة المدير الفني وقتها رائد الحمود الذي نسب باستعارة البخيت، وقدم الأخير مستويات طيبة مع الفريق، ثم عاد لمشاركة الكرمل المنافسات المحلية بالموسم الماضي.
ابوسردانة مطلوب لأندية عدة
كشف المدرب الوطني رزق أبوسردانة، عن تلقيه عروض عدة، للتدريب في الموسم المقبل، مبينا أن العروض التي تلقاها جاءت من أندية تلعب في الدوري الممتاز، وأخرى تلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه يدرس تلك العروض بعناية فائقة، متوقعا مفاتحته في أي وقت من قبل ناديه (الأم) البقعة.
يذكر أن المدرب الوطني رزق أبوسردانة، من المدربين المجتهدين وسبق أن قاد فريق البقعة بعد هبوطه مرتين، وصعد به بطلا إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، وصاحب خبرة طويلة في تدريب الكرة الطائرة، سواء على صعيد فرق الفئات العمرية، أو تدريب فرق الرجال الأولى في العديد من الأندية المحلية.
تعديل على مباريات الشباب
أجرت اللجنة الفنية تعديلا على مباريات دوري الشباب للكرة الطائرة، ونقلت مبارياته التي كان من المقرر أن تقام يوم أمس، إلى اليوم في صالة قصر الرياضة، وفسرت سبب الترحيل لانشغال المدينة الرياضية بمباراة "النشامى" مع السعودية التي جرت على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب أمس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وبحسب التعديل الجديد، يلتقي الطوال مع شباب الحسين عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب اليوم، ويتبعها لقاء التعاون وعيرا عند الساعة 7، فيما يلتقي يوم غد، كل من: المحطة مع ديرعلا عند الساعة 5، والبقعة مع الوحدات عند الساعة 7 في الصالة ذاتها.
القهوجي يتحدث عن دورة (VIS)
تحدث المدرب ولاعب المنتخب الوطني يعقوب القهوجي، عن الفائدة الكبيرة التي عاد بها وزميله مدرب منتخب الشباب فايز الدعجة، من المشاركة في دورة المعلومات والإحصاء (VIS) للكرة الطائرة، التي نظمها الاتحاد العربي في البحرين مؤخرا، مشيرا إلى أنهما تلقيا محاضرات نظرية من قبل مسؤول الإحصاء والمعلومات ومحلل الأداء لجميع منتخبات البحرين القدير محمد سلمان، إلى جانب محاضرات عملية من خلال تحليل مباريات الدوري البحريني الممتاز للكرة الطائرة، مقدما شكره لاتحاد الكرة الطائرة على تسهيل مهمتهما في خوض هذه الدورة المتقدمة، مشددا على أنه سيقدم ما جناه من فائدة فنية لصالح الطائرة الأردنية، مثمنا نية اتحاد اللعبة عقد دورة المعلومات والإحصاء (VIS) في النطاق المحلي خلال الفترة المقبلة.

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