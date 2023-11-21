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الأولمبي يخسر أمام قطر في ختام معسكره التدريبي بالسعودية

11/21/2023 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم أمام نظيره القطري بنتيجة بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام.
وتأتي هذه المباراة في اطار المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب في السعودية، والذي يأتي في اطار التحضيرات لمشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات أسيا التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.
واستثمر المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، مباراة يوم أمس أمام قطر، لاختبار أكبر عدد من اللاعبين، وهو ما فعله في المباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودي التي أقيمت السبت الماضي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، وسيم الريالات، يوسف حسان.
ويأمل اتحاد الكرة أن يكون المنتخب الأولمبي، قد استفاد من مشاركته في بطولة السعودية، من خلال رفع اداء اللاعبين وانسجامهم، إلى جانب الفائدة الفنية والبدنية من خوض مباريات قوية أمام منتخبات معروفة في المنطقة.
وسبق للمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله ابو زمع، وأن أكد في أكثر من مناسبة، على سعيه لتشكيل منتخب منافس قادر على تقديم الاداء الجيد والنتيجة المطلوبة في النهائيات الآسيوية، إلى جانب رفد المنتخب الوطني الأول بعدد لا بأس به من لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيكونون قادرين على اثراء منتخب النشامى لسنوات قادمة.
إلى ذلك تسحب عند الثانية عشرة من ظهر الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2024، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان (إبريل) ولغاية 4 أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويترقب المنتخب الوطني الأولمبي نتائج القرعة، لمعرفة خصومه في النهائيات، وبالتالي برمجة مرحلة تحضير جيدة، تتناسب مع المنتخبات الوطني سنواجهها في البطولة القوية.

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