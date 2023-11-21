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منتخب الشباب يجدد فوزه على نظيره اللبناني

11/21/2023 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، فوزا على نظيره اللبناني بهدفين لهدف، في اللقاء الودي الذي جرى أمس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ومثل المنتخب الوطني باللقاء كل من سلامة سلمان (عبد الله الشقران)، يوسف المقابلة (أيهم السمامرة)، عمر مرار (عبد الله المنايصة)، أمين أبو خليفة (محمد أحمد)، محمد أبو السكر (نور الدين ياسين)، صالح فريج (عز أبو السعود)، عبد الرحمن الخضور (إبراهيم صبرة)، محمد العصاد (أحمد خليل)، مؤمن الساكت (عودة الفاخوري)، محمود ذيب وعز الدين أبو عاقولة.
وقدم المنتخب أداء فنيا مميزا خلال المباراة بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، وتمكن من الفوز بثنائية أبو عاقولة عند الدقيقتين 27 و69 بعد أن أحرز الضيف هدفه الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 25 عبر اللاعب علي فقيه.
وكان المنتخب تغلب بذات النتيجة على نظيره اللبناني أول من أمس، في اللقاء الودي الذي جرى على نفس الملعب، حيث سجل للمنتخب الوطني كل من محمود ذيب وعودة فاخوري، فيما أحزر هدف لبنان وقتها عدي الشموري.
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني الشاب، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة .

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