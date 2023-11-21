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عموتة: النتيجة غير مقبولة واللاعبون لم يجيدوا التعامل مع الفرص

11/21/2023 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن النتيجة غير مقبولة بالنسبة للمنتخب، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يجيدوا التعامل مع الفرص بصورة جيدة.
وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن حكم اللقاء لم يوفق في إدارته للمباراة بعدم احتسابه ركلتي جزاء للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالف المنتخب في ترجمة عدة فرص.
وأضاف:“واجهنا منتخبا قويا يتواجد باستمرار في كأس العالم، إلا أن الفاعلية الهجومية لم تثمر عن تغيير النتيجة رغم أفضليتنا في المباراة، والظروف لم تخدمنا في إجراء تبديلات عديدة في مباراتي طاجيكستان والسعودية، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، وأبواب المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يتألقون في دوري المحترفين”.
ورفض عموتة الحديث عن مستقبله مع المنتخب الوطني، بعد مواصلة سلسلة النتائج السلبية منذ قدومه كمدير فني منتصف العام الحالي.
بدوره، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن المباراة كانت صعبة، حيث قدم المنتخب مستوى جيدا في الشوط الأول، فيما تراجع مستواه بالشوط الثاني بسبب ظروف اللقاء، مشيدا بأداء جميع لاعبيه.
وبين مانشيني أن المنتخب ما يزال يعمل من أجل التطور في المرحلة المقبلة، مفيدا بأن التأهل لم يتم حسمه من قبل أي منتخب في المجموعة، مؤكدا بأن المنتخب الوطني جيد ولديه فرصة بالتأهل.

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