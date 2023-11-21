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خسارة المنتخب أمام السعودية تضع عموتة في مهب الريح

11/21/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تلقى المنتخب الوطني أول خسارة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وجاءت أمام المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
وتعد هذه الخسارة الخامسة للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، ما يشكل خطرا على مستقبله مع المنتخب في الفترة المقبلة، في ظل إقبال المنتخب على المشاركة بنهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.
وغادرت جماهير المنتخب الوطني غاضبة على أداء ونتيجة المنتخب، وبدأت تشعر بالقلق إزاء إمكانية المنتخب في بلوغ الدور المقبل من التصفيات، علما بأن المباراة تابعها 13845 مشجعا من الطرفين.
وأصبح المنتخب الوطني في موقف حرج بعد تجمد رصيده النقطي عند نقطة واحدة، بعد تعادله في المباراة الأولى مع طاجيكستان، وتراجعه للمركز الثالث على سلم الترتيب، فيما بقي المنتخب السعودي في صدارة الترتيب وبرصيده 6 نقاط.
وكان منتخب طاجيكستان قد تغلب، الثلاثاء أيضا على منتخب باكستان بستة أهداف دون مقابل، ليصل رصيد المنتخب الطاجيكي إلى 4 نقاط، فيما بقي منتخب باكستان بدون نقاط.
وتعد مواجهة، الثلاثاء، المباراة الرسمية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل خوض النهائيات الآسيوية، حيث سيخوض المنتخب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة في التصفيات المشتركة، أمام نظيره الباكستاني على أرض الأخير في 21 خلال شهر آذار (مارس) المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
تشكيلة الفريقين
الأردن: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، سالم العجالين، محمد أبو حشيش (مصطفى كمال)، نزار الرشدان، رجائي عايد (محمود مرضي)، نور الدين الروابدة، علي علوان (صالح راتب)، موسى التعمري ويزن النعيمات.
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)
السعودية: محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي (فيصل الغامدي)، علي هزازي (مختار علي)، عباس الحسن (عبد الرحمن غريب)، صالح الشهري (عيد المولد) وعبد الله رديف (محمد مران).
المدير الفني: روبرتو مانشيني (إيطاليا)
الحكام: أحمد الكاف (سلطنة عمان)، أبو بكر العمري (سلطنة عمان)، راشد حامد (سلطنة عمان)، عمر اليعقوبي (سلطنة عمان).
الإنذارات: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب“ديارا”، نزار الرشدان (الأردن) علي البليهي (السعودية)
سيناريو الهدفين
- رفع لاعب المنتخب السعودي عباس الحسن ركلة حرة ثابتة داخل منطقة الجزاء، وجدت المهاجم صالح الشهري الذي حولها برأسه في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية (8).
- مرر لاعب المنتخب السعودي علي هزازي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها زميله صالح الشهري بمواجهة المرمى، ليسددها الأخير بيمناه على يمين الحارس يزيد أبو ليلى (30).
فرص المباراة
- رفع اللاعب الحسن كرة بالمقاس من الجهة اليسرى على رأس زميله رديف الذي ضربها بجانب المرمى (3).
- انفرد التعمري بحارس المرمى السعودي وسدد كرة ضعيفة بيمناه أبعدها العويس (15).
- واصل العويس حضوره المميز وأبعد تسديدة النعيمات من مسافة قريبة (35).
- مرر الشهري كرة لزميله الحسن الذي سددها بقوة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى المنتخب الوطني (39).
- وضع العجالين زميله أبو حشيش في مواجهة المرمى، ليسدد الكرة بقوة تألق العويس في التصدي لها (45+3).
- سدد مرضي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى (66).
- رفع حداد كرة من الجهة اليمنى قابلها النعيمات برأسه مرت فوق المرمى (90+2).
- سدد مرضي كرة متقنة التقطها الحارس العويس بأحضانه (90+3).
نجم اللقاء
اختار مراقب المباراة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري أفضل لاعب في المباراة.

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