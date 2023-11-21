المنتخب الوطني لكرة القدم تحت23 عاما يخسر أمام قطر وديا ‏

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت23 عاما يخسر أمام قطر وديا
التاريخ
11/21/2023 11:28:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
خسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما أمام نظيره القطري 0-1، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ستاد الأمير سعود بن جلوي، مع اختتام معسكره التدريبي في السعودية، في اطار التحضيرات للنهائيات الآسيوية.
وينتظر أن يعود وفد المنتخب مساء غد الأربعاء إلى العاصمة عمان.
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