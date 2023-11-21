-->

Wednesday, 22 November 2023 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الوطني لكرة القدم تحت23 عاما يخسر أمام قطر وديا ‏

11/21/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما أمام نظيره القطري 0-1، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء ‏اليوم على ستاد الأمير سعود بن جلوي، مع ‏اختتام معسكره التدريبي في السعودية، في اطار التحضيرات للنهائيات الآسيوية‎.‎
وينتظر أن يعود وفد المنتخب مساء غد الأربعاء إلى العاصمة عمان‎.‎

MENAFN21112023000072011014ID1107468344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث