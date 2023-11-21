ما هي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة؟

تتطور نظم الذكاء الاصطناعي في معظم أدوات التدوين والكتابة؛ خصوصاً أنّ ((كانفا))، و((نوشن))، و((كرافت))، و((كودا))، وغيرها من خدمات الكتابة تسارع لإضافة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودون أن ننسى ((غوغل دوكس)) التي أضافت ميزة جديدة مشابهة للتلخيص.



بين التهويل والواقع

أبعد من هذه التطبيقات الكبرى، توجد شركات ناشئة طوّرت خدمات كتابة جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقليل ((الاحتكاك الفكري)) الذي نواجهه في كلّ مرّة نبدأ الكتابة من الصفر.



ولكن البعض منها يذهب بعيداً جداً، فيعدون الناس بالقمر. فقد جمعت خدمة ((جاسبر)) للكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، 125 مليون دولار من أصل 1.5 مليار وردت في تقييمها. صحيحٌ أنّ الحماس للكتابة السريعة واضح، ولكنّ الشركات الناشئة التي تركّز على الذكاء الاصطناعي والسرعة والكمية يجب أن تتوقّع هجوماً لاذعاً من محبّي التفكير العميق والنوعية.



بدورها، تعِد خدمة ((بوستوايز إي آي)). (Postwise) بتوليد أوتوماتيكي لأي تغريدة بمجرّد طباعة المستخدم للموضوع الذي يريده، ولكنّنا لسنا واثقين من أنّنا نحتاج إلى عشرة أضعاف كمية المحتوى الآلي الرديء الذي ينتشر بسرعة غير مسبوقة في عالمنا اليوم.



أدوات ذكاء صناعي تستحقّ التجربة



- ((ليكس)) (Lex) : أداة بسيطة ومصممة للعاملين في مجال الكتابة والتأليف، أي أنّها لا تناسب المسوّقين والتقنيين ومجموعات العمل في الشركات. وبعيداً عن المفاخرة، تساعد هذه الأداة الكتّاب ببراعة.



تعتمد ((ليكس)) على محرّك ((أوبن إيه آي)). OpenAI نفسه الذي تستخدمه خدمة ((كانفا دوكس))، ولكنّها تفتقر إلى المزايا البصرية. يمكنكم الاستفادة منها إذا كنتم ممن يكتبون بكثرة، ولكن من دون الحاجة إلى لائحة الخيارات الكبيرة المتوفرة في ((مايكروسوفت وورد)). تتوفر ((ليكس)) اليوم مجاناً، ولكن عبر لائحة انتظار.



لا تزال الأداة في المرحلة التجريبية الخاصة، لكنّها تضمّ مزايا رائعة:

1- مولّد عناوين لاقتراح عناوين لأي موضوع تكتبونه.



2- مجيب عن الأسئلة لتزويدكم بإجابات مختصرة عن استفسارات جدية.



3- كاتب مقاطع لتقييم ما كتبتموه وتقديم اقتراحات ذات صلة للمقطع التالي، أو نقاط مبنية على حجّتكم.



4- تساعد الأداة أيضاً في تذكيركم بمواطن النقص في كتابتكم من خلال وضع لوائح بالمواضيع والحقائق، أو المسائل التي غابت عن بالكم.



5- إحصاءات الكتابة لمراقبة الإنتاجية.

- ((تشات جي بي تي)) : قد لا تكون خدمة مخصصة للكتابة، ولكنّها وسيلة مساعدة لتحدّي تفكيركم بطلب تفسيرات من روبوت الذكاء الاصطناعي هذا لمسائل معقّدة.

تجاوز عدد المسجّلين المليون مستخدم للمحادثة مع هذا الروبوت المميّز الذي يجيب عن أسئلتكم بلمسة بشرية مخيفة.



أفضل تصميم تطبيقي

- ((كرافت. دو)) (Craft): تتميّز هذه الأداة بأفضل تصميم تطبيقي بين أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتّى اليوم. كلّ ما عليكم فعله هو تحديد ما تريدونه لتزوّدكم ببعض الخيارات التي يمكنكم إضافتها مباشرة إلى أي مستند تعملون عليه. تعمل الخدمة على تطبيقات ((ماك)) و((ويندوز))، وحتّى على المتصفّحات وبرنامج ((iOS)).



يمكنكم استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي لتلخيص أو شرح أي شيء، ووضع الخطوط العريضة، وكتابة لائحة بالسلبيات والإيجابيات، وتوليد كلمات مفتاحية وأوسمة، واقتراح عناوين، والإضافة إلى أي شيء تكتبونه، أو ترجمة نصّكم إلى الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والبرتغالية، والكورية واليابانية. وتذهب الأداة أبعد من هذه المزايا أيضاً؛ حيث إنها قادرة على تأليف قصائد قصيرة عصرية.



- ((كوبي. إيه آي)) (Copy) : مفيد لإنتاج المنشورات التسويقية.



خلال اختباره، طبعنا بعض الكلمات المفتاحية عن سلعة معيّنة، فنجحت الأداة في توليد نسخة تسويقية مُرضية بشكلٍ مفاجئ.



يمكنكم أيضاً استخدامها لتوليد عناوين وتوصيفات ملائمة لمنصّة ((يوتيوب))، وتوصيفات مصاحبة لمنشورات ((إنستغرام))، وأفكار لفيديوهات على ((تيك توك))، ونصوص إعلانية لـ((فيسبوك))، وغيرها كثير من الصيغ.



- ((كانفا دوكس)) (Canva Docs ) : تشتهر هذه الأداة بميزتها ((ماجيك رايت)) Magic Write، بالإضافة إلى أداة أخرى تتيح لكم توليد صور بطباعة نصّ للحدثّ، وأداة للتحجيم السحري تعدّل صوركم لتناسب أي مقاسات تريدونها.



عصور الكتابة الحديثة



- عصر ما قبل الكومبيوتر... هل تتذكرون الآلات الكاتبة؟ لقد وُلدت أجهزة الكومبيوتر بعدها، ووفّرت للمستخدمين مساحات للتخزين.

ثم بعد ذلك، أتاحت الإنترنت التعاون الحيّ، وها نحن الآن نتّجه إلى العصر الرابع من التعديل الرقمي للمستندات: عصر الذكاء الاصطناعي.



- عصر ما قبل الإنترنت... هنا قدّمت برامج ((ووردستار))، و((وورد بيرفكت))، وغيرها من برمجيات معالجة الكلمات من عصر ما قبل الإنترنت، للمستخدمين، وسائل مساعدة لتخزين ودعم كتاباتهم رقمياً.



- عصر السحابة... قادت خدمة ((غوغل دوكس)) المرحلة التالية، بفضل التخزين السحابي المبتكر الذي يسمح للمستخدمين بتعديل مستنداتهم من أي جهاز والتنسيق مع الآخرين في الوقت الحقيقي.



- عصر الذكاء الاصطناعي... تعلن الأدوات المذكورة أعلاه وكثير غيرها انطلاق عهد جديد من تعديل المستندات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وفقا لما جاء في صحيفة الشرق ا|لأوسط.





ذكاء التدوين

في العام المقبل، سيستخدم كثيرون منّا أدوات ذكاء اصطناعي ستساعدهم في الأمور التالية:

- تلخيص الملاحظات والمساعدة في تنظيم الأفكار.



- تأمين اقتراحات للعنونة بعد جولات العصف الذهني وكتابة المواضيع.



- تعديل أسلوب النص ليتيح لكم رؤية كيف يبدو إذا كُتب بطريقة غير رسمية، أو بنبرة أكثر مهنية، أو بأسلوب آخر من اختياركم.



- تقديم اقتراحات للتعديل تساعد على إنشاء وسائل تسمح لكم بالتعبير بكفاءة أكثر أو باقتضاب.



- اقتراح نصّ عندما تحتاجون إلى شعارات تسويقية لحملة إعلانية، أو قصيدة جذابة لموسم الأعياد، أو جملة تشرح فكرة.



- اقتراح أو ابتكار صور، أو جداول، أو رسوم بيانية ذات صلة ترافق نصوصكم.



- الإجابة عن أسئلة حقيقية تعفيكم من اللجوء لمحرّك ((غوغل)) في أثناء العمل.