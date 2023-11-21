موظفو Openai يهددون باستقالة جماعية ما لم ترحل الإدارة

هدد جميع موظفي "أوبن إيه آي" (OpenAI) تقريباً بالاستقالة من الشركة، واتباع خطى الرئيس التنفيذي المعزول سام ألتمان الذي التحق بالعمل لدى "مايكروسوفت"، وهي أكبر مستثمر بالشركة، ما لم يتقدم مجلس الإدارة الحالي باستقالته، الأمر الذي يجعل مستقبل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المرموقة، في حالة عدم يقين بشكل متزايد.



وقّع أكثر من 700 موظف في شركة الذكاء الاصطناعي البالغ عددهم 770 تقريباً خطاباً الاثنين، موجّهاً إلى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" يفيد بأن الموقّعين "غير قادرين على العمل لدى أو مع أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة، وحسن التقييم وتقدير مهمتنا وموظفينا".



دعت الرسالة كل عضو في مجلس الإدارة إلى الاستقالة وإعادة ألتمان إلى منصبه، وإلا فقد يلجأ الموظفون إلى "مايكروسوفت". جاء بالرسالة أن شركة البرمجيات العملاقة "أكدت لنا أن هناك وظائف لجميع موظفي أوبن إيه آي".



جاء التهديد الاستثنائي بالاستقالة الجماعية بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتقلبات، حيث تحدى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" دعوات المستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين لإعادة ألتمان إلى منصبه، الذي أُقيل منه بعد خلافات مع مجلس الإدارة حول مدى سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الدخل منه.



وبدلاً من ذلك، عيّن مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً جديداً، وهو إيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويتش" (Twitch)، في حين عيّنت "مايكروسوفت" ألتمان وغريغ بروكمان المؤسس المشارك لـ"أوبن إيه آي" لرئاسة فريق الذكاء الاصطناعي الداخلي الذي تأسس حديثاً.



فوضى في عالم الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تتسبب الفوضى داخل "أوبن إيه آي" في إعادة تشكيل عالم الذكاء الاصطناعي. فقد أجّجت "أوبن إيه آي" الهوس العالمي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال إطلاق برنامج الدردشة الآلية "تشات جي بي تي" قبل عام، والذي يحظى بشعبية كبيرة.



خلال فترة قيادة ألتمان للدفة في الشركة، كانت "أوبن إيه آي" في قلب جهود الصناعة لنشر هذه التكنولوجيا للشركات والمستهلكين، وكذلك للعمل مع الجهات التنظيمية لإيجاد قيود حماية للذكاء الاصطناعي.



لكن التوتر الذي تشهده الشركة يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق التوازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، والحاجة إلى جمع مبالغ هائلة من رأس المال من المستثمرين لدعم البنية التحتية الحاسوبية بالغة التكلفة واللازمة لبناء هذه الأدوات.



تضمنت قائمة الموقّعين على الخطاب عدداً من الموظفين والتنفيذيين في الشركة، من بينهم ميرا موراتي، وهي كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في "أوبن إيه آي" والتي عُيّنت كرئيسة تنفيذية مؤقتة يوم الجمعة الماضي، وإيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لـ"أوبن إيه آي"، وهو أيضاً عضو مجلس الإدارة الذي اعتُبر أنه لعب دوراً جوهرياً في قرارات المجلس. (نشر موقع "وايرد" تقريراً حول خطاب الموظفين سابقاً).



كتب سوتسكيفر، في منشور عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الاثنين، يقول فيه: "تؤسفني بشدة مشاركتي في إجراءات مجلس الإدارة. لم أقصد أبداً الإضرار بأوبن إيه آي. أحب كل ما بنيناه معاً، وسأبذل قصارى جهدي لإعادة توحيد الشركة".



الخلافات مع مجلس الإدارة

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ألتمان اختلف مع أعضاء مجلس إدارته، وخاصة سوتسكيفر، وهو كبير الخبراء العلميين في الشركة، حول نطاق سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسبل تسويق المنتجات والخطوات اللازمة لتقليل أضرارها المحتملة على الجمهور.



شملت قائمة أعضاء مجلس إدارة "أوبن إيه آي" الآخرين، آدم دانجيلو، وهو مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كورا" (Quora)؛ وتاشا ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيو سيم" (GeoSim Systems)؛ وهيلين تونر، مديرة المنح الإستراتيجية والأبحاث التأسيسية في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جورج تاون.



إلى جانب الخلافات حول الاستراتيجية، اعترض أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على طموحات ألتمان في مجال ريادة الأعمال. فقد كان ألتمان يتطلع إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط لإنشاء شركة ناشئة متخصصة في شرائح الذكاء الاصطناعي، لمنافسة المعالجات التي تصنعها شركة "إنفيديا" (Nvidia)، وفقاً لشخص مطلع على اقتراح الاستثمار.



حاول ألتمان التقرب من ماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة "سوفت بنك غروب" (.SoftBank Group Corp) لجذب استثمار بمليارات الدولارات في مشروع جديد لتصنيع أجهزة موجّهة للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جوني آيف، المصمم السابق في "أبل".



مستقبل مجهول

الإطاحة بألتمان من الشركة التي شارك في تأسيسها يترك "أوبن إيه آي" وموظفيها في حالة من المجهول المباشر. كان يُتوقع أن تقود شركة "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital) عرضاً لشراء أسهم الموظفين، في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة "أوبن إيه آي" بمبلغ 86 مليار دولار.



عند نهاية الأسبوع الجاري، لم تكن "ثرايف كابيتال" قد قامت بتحويل الأموال بعد، وأخطرت "أوبن إيه آي" أن رحيل ألتمان سيؤثر على قراراتها.

وكان بعض المستثمرين يفكرون في تخفيض قيمة حيازاتهم في "أوبن إيه آي" بشكل كامل، وفقاً لشخص مطلع على المناقشات.



يبدو أن هذه الخطوة المحتملة، التي من شأنها أن تجعل من الصعب على الشركة جمع أموال إضافية، تهدف إلى الضغط على مجلس الإدارة للاستقالة وإعادة ألتمان.



وقال الأشخاص المطلعون إن من بين الخطوات الوشيكة أيضاً طرح عرض ثانٍ مخطط له في أوائل عام 2024، والذي يمنح المستثمرين في المراحل المبكرة فرصة للحصول على بعض السيولة على أسهمهم.



في الآونة الأخيرة، خاصة الأسبوع الماضي، عُرضت مجموعة من الأسهم الخاصة لـ "أوبن إيه آي" والتي تقدر قيمة الشركة بأكثر من 100 مليار دولار. هوت القيمة يوم الجمعة بعد ظهور أنباء عن إقالة ألتمان من قبل مجلس الإدارة، مما جعل صفقات خاصة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، معلقة.



وجاء في الرسالة أن إقالة ألتمان كانت بمثابة مفاجأة للعاملين في "أوبن إيه آي"، وكذلك لـ"مايكروسوفت". حاول تحالف من المستثمرين المؤثرين وقادة الشركات وأكبر شركة برمجيات في العالم إعادة ألتمان إلى منصبه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كان ذلك دون جدوى.



في وقت متأخر من يوم الأحد، عيّن مجلس إدارة الشركة المكون من أربعة أشخاص شير، وهو مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي سابق لموقع بث الألعاب "تويتش".



وحصل شير، الذي أصبح ثاني رئيس تنفيذي مؤقت لشركة "أوبن إيه آي" خلال ثلاثة أيام، على تأييد أعضاء المجلس بسبب إقراره سابقاً بالتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المناقشات حول هذا الأمر.



يعد شير عالماً تكنولوجياً وخبيراً في الحاسبات، ويحظى بتقدير كبير، وقد دافع منذ فترة طويلة عن اتباع نهج أكثر حذراً تجاه الذكاء الاصطناعي.



حدد شير الأولويات لأول 30 يوماً من توليه المسؤولية في منشور عبر موقع "أكس"، ووعد بتعديل فريق القيادة، وتعيين محقق مستقل للنظر في ظروف فصل ألتمان من عمله.

ومن الواضح أن هذا لم يكن كافياً لتهدئة الموظفين الذين أصدروا إنذاراً نهائياً لمجلس الإدارة. لم يستجب شير على الفور لطلب التعليق حول الأمر.



قبل إصدار الرسالة من قبل موظفي "أوبن إيه آي"، نشر العديد منهم رسائل متطابقة عبر "إكس"، مفادها: "أوبن إيه آي لا تساوي شيئاً بدون موظفيها". وردّ ألتمان على العديد منهم برموز تعبيرية على شكل قلب.



كتب ألتمان منشوراً عبر "إكس" يوم الاثنين: "نتمتع بقدر كبير من الاتحاد، والالتزام، والتركيز أكثر من أي وقت مضى. سنعمل جميعاً معاً بطريقة أو بأخرى، وأنا متحمس للغاية. فريق واحد، مهمة واحدة".