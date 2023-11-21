كيف يتلاعب السكر بدماغك؟

وجدت دراسة أجراها معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعمل على تغيير كيمياء الدماغ بمرور الوقت.



ويعيد الدماغ تشكيل وتجديد نفسه باستمرار من خلال عملية تسمى المرونة العصبية، ويمكن لهذه العملية أن تحدث تغييرا في نظام المكافآت، حيث يؤدي التنشيط المتكرر لمسار المكافأة، عن طريق المخدرات أو تناول الكثير من الأطعمة المحلاة، إلى تكييف الدماغ مع التحفيز المتكرر، ما يؤدي إلى نوع من التسامح.



بينها اشتهاء الأطعمة الحلوة .. علامات مبكرة تشير إلى نوع من الخرف لا يؤثر في بدايته على الذاكرة، نقلا عن "ذا صن".





وفي حالة تناول الأطعمة الحلوة، فإننا نحتاج إلى تناول المزيد منها للحصول على الشعور المجزي، وهي سمة كلاسيكية للإدمان.



وقال الباحثون إن ذلك يمكن أن يجعل أدمغتنا مدمنة على الأطعمة الحلوة، لذلك نفضلها على الأطعمة الكاملة المفيدة، مثل البروتينات والخضروات.



لكن تأثيرات السكر لا تتوقف عند هذا الحد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أدمغتنا بعدة طرق، وفقا لأخصائية التغذية لورين جونسون رينولدز.



وقالت رينولدز في حديث لصحيفة "ذي صن": "بينما يعتمد الدماغ على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، فإن الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة، خاصة في شكل سكريات مكررة، يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية".



الاكتئاب والقلق

الأطعمة السكرية تجعلنا نشعر بالرضا. وعلى الرغم من أن قطعة الشوكولاتة، على سبيل المثال، قد تجعلنا نشعر بالسعادة للحظات، إلا أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يكون له في الواقع تأثير سلبي للغاية على صحتنا العقلية على المدى الطويل.



وتوضح رينولدز: "هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".



وهذا هو الحال خاصة بالنسبة للرجال، حيث وجدت إحدى الدراسات في المملكة المتحدة أن الذكور الذين يستهلكون أكثر من 40غ من السكر يوميا هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 23% مقارنة بالرجال الذين لا يفعلون ذلك.



وما يزال الخبراء لا يفهمون بشكل كامل سبب ظهور هذه الحالة بسبب السكر. ويعتقد البعض أن هذا قد يرجع إلى حقيقة أن السكر يمكن أن يسبب التهابا في الجسم.



ويعد الالتهاب جزءا طبيعيا من استجابة الجسم للعدوى والإصابة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. ويسبب التورم ويمكن أن يساعد الجسم على التعامل مع الجراثيم الغازية.



وعندما يحدث الالتهاب، عندما لا تكون هناك حاجة إليه، فقد يكون ضارا ويسبب الألم المزمن، والذي يُعرف أنه يسبب الاكتئاب والقلق.



مشاكل في الذاكرة والتعلم

يمكن أن تؤثر الأطعمة الحلوة على قدرتنا على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها.



وتقول رينولدز: "إن تناول كميات كبيرة من السكر قد يضعف الوظيفة الإدراكية والذاكرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز والتعلم".



وأشارت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 إلى أن السكر قد يمنع مستقبلات الذاكرة لدينا.



وتظهر الأبحاث أن الفئران التي تتناول وجبات غذائية عالية السكر كانت أقل قدرة على تذكر ما إذا كانت قد شاهدت أشياء من قبل في مواقع معينة.



وأظهرت دراسة منفصلة أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يوميا خلال سنوات المراهقة يرتبط بتدهور التعلم خلال مرحلة البلوغ.



ويشير الباحثون في تلك الدراسة الأمريكية إلى أن عدم القدرة على التعلم بشكل فعال يرجع إلى التغيرات في بكتيريا الأمعاء المسؤولة عن إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.



الخرف

إن إضافة ما يزيد قليلا عن ملعقتين صغيرتين من السكر إلى الشاي أو القهوة يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف .



وفي الواقع، فإن تناول الكثير من السكر بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عصير الفاكهة والكعك والشوكولاتة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 54%، حسب ما وجدت دراسة أمريكية.



وأضافت رينولدز: "لقد تم ربط تناول السكر المفرط بالالتهاب المزمن، ما قد يؤثر سلبا على صحة الدماغ. ويُعتقد أن الالتهاب في الدماغ يلعب دورا في حالات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر".



والخرف هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة من الأمراض المسببة لفقدان القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات، إلى الحد الذي يتعارض فيه مع الحياة اليومية للشخص.

