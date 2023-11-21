علاج جديد لمصابي الصلع بتقنية «ثلاثية الأبعاد»

أصبح العلماء على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى علاج لمشكلة تؤرق الكثير من الرجال، وهي مشكلة الصلع .



نجح باحثون في الولايات المتحدة في إنتاج بصيلات شعر مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد داخل أنسجة الجلد البشري لأول مرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بانكاج كاراندي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والبيولوجية الذي قاد الدراسة: "عملنا يشكل دليلًا على إمكانية إنشاء هياكل بصيلات الشعر بدقة فائقة وقابلة للتكرار باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وهذا النوع من العمليات الآلية ضروري لجعل التصنيع الحيوي للبشرة ممكنًا في المستقبل".



وأضاف: "إعادة بناء بصيلات الشعر باستخدام الخلايا المشتقة من الإنسان كانت تحديًا تاريخيًا، حيث أظهرت بعض الدراسات أن زراعة هذه الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد قد تؤدي إلى نمو بصيلات شعر جديدة، وتعتمد دراستنا على هذا الأساس".



وأراد الفريق في معهد Rensselaer Polytechnic في نيويورك تطوير طريقة لتكوين جلد يحمل بصيلات الشعر باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الخلايا.



وسمحوا لعينات من خلايا الجلد والبصيلات بالانقسام والتكاثر في المختبر حتى يتوفر لديهم ما يكفي للطباعة، ثم تم خلط كل نوع مع بروتينات ومواد أخرى لتكوين "الحبر الحيوي".



ثم تمت طباعة الجلد طبقة بعد طبقة باستخدام إبرة رفيعة جدا، بينما تم إنشاء قنوات تسمح باستقرار خلايا الشعر، نقلا عن العين الاخبارية.



وتبلغ مدة حياة هذه الأنسجة حالياً من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو وقت غير كافٍ لنمو الشعر، لكن الباحثين يأملون في تمديد هذه الفترة لتمكين البصيلة من النمو الكامل وظهور الشعر في نهاية المطاف.