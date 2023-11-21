-->

Wednesday, 22 November 2023 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشمايلة: الصناعات الثقافية تولد فرص العمل وتعزز الابتكار والإبداع

11/21/2023 11:27:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة: "إن ثلاثية الصناعات الثقافية، والمسارات الثقافية السياحية، والتراث الشفوي، تمثل أبعادا متشابكة من الثقافة والتراث المرتبطة بعمق التنمية البشرية والاقتصادية وتشكل جزءا أساسيا من التنمية المستدامة والحفاظ على الهويات الثقافية، الأمر الذي يستلزم تعزيز الوعي بأهميتها وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها في دعم التنمية والثقافة، وتكريس الجهود لتطويرها من خلال التمويل والترويج وتفعيل المشاركة المجتمعية".
وبينت الشمايلة، أن الثقافة هي المرآة التي تعكس هويتنا وتميزنا عن الآخرين، وهي جوهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية وليست مجرد مجموعة من العادات والتقاليد والفنون، بل هي مصدر للإلهام والابتكار يتجلى من خلال الفنون التشكيلية والأدب والموسيقا والمسرح والعمارة والحرف اليدوية وغيرها، والتي تميز كل مجتمع وتجعله فريدا، وتسهم في تطوير الهوية الوطنية والتفرد الثقافي.
وأشارت الشمايلة، إلى أن الصناعات الثقافية تمثل الجسر بين الإبداع والاقتصاد باعتبارها مصدرا للإيرادات ومولدة لفرص العمل ومعززة للابتكار والإبداع، إضافة إلى دورها في تعزيز وإثراء الهويات الثقافية من خلال الفنون والأعمال الإبداعية التي تمكن المجتمعات من التعبير عن تراثها وقيمها بطرق مبتكرة، علاوة على أهميتها في تجذير التفاهم بين مختلف الثقافات والشعوب من خلال تبادل الأعمال الثقافية والفنون ما يقوي من العلاقات الدولية ويسهم بتخفيف التوترات الثقافية.
وتشكل المسارات الثقافية السياحية بحسب الشمايلة، ذاكرة المكان وروحه وتؤدي دورا مهما في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل والتفاعل بين الثقافات المختلفة، بما تقدمه من فرص مميزة للسياح لفهم الثقافة والتاريخ المحليين واستكشاف التراث الثقافي لمناطق معينة والتفاعل معه، هذا إضافة إلى دورها في الجذب السياحي وزيادة الإقبال على زيارة الوجهات السياحية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للسكان، ويدفع باتجاه تطوير المناطق السياحية بشكل مستدام بما يحقق التوازن بين الاستفادة السياحية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
أما بالنسبة للتراث الشفوي، فتسترسل الشمايلة في الحديث عن دوره المهم في الإبقاء على التراث الثقافي والحفاظ على الهويات الثقافية بما يحمله في طياته من قيم وتقاليد مهمة في الأخلاقيات والمعرفة العميقة المتوارثة من جيل إلى آخر، لافتة إلى الدور الذي يضطلع به هذا النوع من التراث في تعزيز الوعي والتربية والتعليم في المجتمعات والحفاظ على اللغة واللهجات المحلية، مما يمنع تلاشيها ويعزز التنوع اللغوي. وعن تجربة مركز الحسن الثقافي بالكرك في تعزيز الإرث الوطني، أشارت الشمايلة إلى السعي الدؤوب لإنجاز برامج فريدة تسكن في ذاكرة الوطن، فكان برنامج المسارات الثقافية السياحية في لواء الأغوار الجنوبية الذي دون عبر مساراته مقولة "نعتز بالأرض التي هي فخرنا وإرثنا وحقيقتنا الدائمة"، مبينة أن المديرية أطلقت مشروعا لتوثيق الصناعات الثقافية في الكرك للتعرف إلى قصص الإبداع والإنتاج في المنطقة ولرعاية الإبداع والمبدعين لتمكينهم من المحافظة على تنوعهم الثقافي وتحسين أدائهم الاقتصادي ورفع مستوى دخلهم والمحافظة على الموروث الثقافي وتنميته.
ومن المشاريع التي تم توثيقها، مشروع "صافي كرافتس" كإحدى قصص الإبداع التي تشكلت بأيدي مجموعة من سيدات المنطقة، تم تدريبهن على الصباغة بالمواد الطبيعية من التراب والنباتات وخاصة نبتة النيلة التي تم استيراد بذورها من الهند بعد أن وجد مستخلصها من "البودرة" على الفخاريات الأثرية الموجودة في المنطقة، حيث تم تدريب السيدات على زراعتها واستخراج بودرتها المستخدمة في عملية الصباغة على أيدي خبراء عُمانيين وفرنسيين، وفي الأغوار تزرع اليوم هذه النبتة وتحصدها السيدات لينتجن خطا إنتاجيا يروي قصص نجاح سيدات رسمن أثرا لأنفسهن لا يمحى.
أما المشروع الثاني الذي تم توثيقه، بحسب الشمايلة، فهو ((صافي كيتشن)) القائم على صناعة الطعام من مكونات التراث الشعبي بمنطقة الأغوار الجنوبية، لارتباطها بحرفة الزراعة المهنة الرئيسة لأبناء المنطقة التي تركت بصمة واضحة في نفوسهم كمهنة متوارثة يشترك جميع أفراد الأسرة بالعمل بها، ولمواجهة التحديات المعيشية جاءت فكرة إقامة مطبخ إنتاجي من قبل مجموعة من الأشخاص للربط بين الزراعة والسياحية والثقافة.
وأوضحت الشمايلة، أن فكرة إقامة المطبخ الإنتاجي نبعت من المواطن عبدالجواد العشيبات مشرف المطبخ الذي تعمل به 20 سيدة ويقدم خدمات الطعام المكون من منتجات الأرض الزراعية للسياح، وأسهم بترويج وتسويق المنطقة سياحياً وإبزار عناصرها الثقافية وخاصة ثقافة الطعام الطازج، حيث يعمل العشيبات أيضاً على تطوير ثقافات العاملات من خلال تعليمهن اللغة الإنجليزية لإتقان التعامل والتخاطب مع السياح.

MENAFN21112023000072011014ID1107468337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث