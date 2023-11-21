احموا أطفال غزة حناجر الصغار تتعالى بصوت الحق وشعار الإنسانية

MENAFN - Alghad Newspaper) معتصم الرقاد

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، يقبع أطفال في غزة، بلا مأوى وبلا حماية، بلا علاج، بلا تعليم، يتملكهم الخوف والحرمان في كل لحظة. حتى الحق في الحياة والعيش الكريم بات مهددا تهديدا كليا، ولغاية اليوم تجاوز عدد الشهداء من أطفال غزة 10000 شهيد.

وسط كل ما تعيشه العائلات الغزية من دمار وقصف متواصل، وحرب دموية يدفع ثمنها الأطفال؛ قامت مبادرة "احموا أطفال غزة"، بمحاولة تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة بحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يجب أن يكفلها لهم العالم من خلال جميع الوسائل المتاحة، خصوصا في ظل تخلي المنظمات الدولية عن مسؤوليتها في ضمان هذه الحقوق.

تسعى المبادرة، إلى تعزيز صمود الأطفال في ظل الظروف الصعبة وتذكيرهم أنهم ليسوا وحدهم، والتأثير على الرأي العام العالمي من خلال وسائل الإعلام، حيث تسعى إلى خلق ضغط دولي يحث على وقف الانتهاكات الهمجية وفك الحصار عن غزة. إضافة إلى سعيها إلى زرع التعاطف والإنسانية في نفوس الأطفال حول العالم بتضامنهم مع أطفال غزة.

"شعار المبادرة أنها من الأطفال للأطفال"، وفق منظمي المبادرة، لذا نظمت العديد من الوقفات الخاصة بالأطفال في الأردن تضمنت الهتاف لأطفال غزة، ورفع اللافتات التي تحث العالم على حمايتهم. ومن هذه الفعاليات أيضا:

إطلاق رسائل إلى السماء: رفع الأطفال رسائلهم بالبالونات إلى السماء، رمزيا لتوجيه تحية دافئة ورسالة دعم لأطفال غزة.

نشاط "أمل يكبر بنا": المبادرة نظمت فعالية "أمل يكبر بنا" عبر تطبيق Zoom، حيث تم استضافة راوة لقصص الأطفال، وشمل الحضور أطفالًا من جميع أنحاء العالم.

التواصل مع السفارات: كجزء من جهودها في نشر الوعي الدولي، قامت المبادرة بإرسال رسائل إلى السفارات المتواجدة في الأردن باسم الأطفال. تضمنت هذه الرسائل مطالبا وحقوقا تتعلق بأطفال غزة، مما يعزز الالتفاتة الدولية لحقوق الأطفال وظروفهم الصعبة.

وبمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف أول من أمس، تدعو المبادرة جميع المدارس للمشاركة في وقفة "متحدين نقف لأجل غزة". حيث تنظم كل مدرسة الوقفة الخاصة بها، وتأتي هذه الدعوة ردا على هجمات الاحتلال المستمرة على المدارس وضرورة تضامن مدارسنا مع مدارس غزة.

ويقول منظمو المبادرة: "تقام الوقفة في أي وقت مناسب لدوام المدرسة.

ندعو جميع المدارس إلى التفاعل مع هذه الفعالية والمشاركة في تعبير عن التضامن والدعم لأطفال غزة المحاصرين".

بعد ذلك، نشجع على نشر الصور على هاشتاج #savegazachildren أو إرسالها مباشرة إلى صفحة المبادرة على Instagram @withgazachildren".

مبادرة "احموا أطفال غزة"، ليست مجرد حملة توعية، بل هي صوت يتحد في رسالة إنسانية عالمية. وستستمر الفعاليات والحملات الإلكترونية لنشر قضية أطفال غزة حتى رفع العدوان الكامل عن غزة.







