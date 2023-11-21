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صحفيات من غزة.. أدوار في توثيق الجريمة وقلق من فقد الأعزاء

11/21/2023 11:27:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






إنها ليال طويلة، وتفاصيل صعبة ولحظات لم تكن سهلة لتغطيتها أو حتى سردها، مشاعر مختلطة تعيشها صحفيات في غزة منذ السابع من أكتوبر، ما يفاقم من مصاعب العمل ومخاطره، مدفوعات بأدوار نقل الحقيقة كما هي، ومن جهة أخرى يخشين أن تكون عائلاتهن هي الخبر.
ما تعيشه الصحفيات في غزة حالة عامة وصعبة يعيشها الصحفيون بشكل عام، إذ تستهدفهم آلة الاحتلال الوحشية، فقد تجاوز عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة 60 صحفيا.
غير أن المخاطر التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات مضاعفة، فهن يمثلن هدفا للاحتلال الإسرائيلي لأنهن ينقلن الحقيقة، فلم تكن ساحة الحرب بعيدة عن منازلهن، وفي كل لحظة كنّ يخشين أن يتلقين اتصالا أو أن يصل خبر أحد أفراد عائلاتهن من ضمن الجرحى أو الشهداء؛ فهن، إضافة لعملهن كصحفيات، أمهات وزوجات وكذلك أخوات على المسافة صفر من الأحداث، ينقلن مستجدات الأحداث وفي القلب غصة هي غزة.
عبء نفسي كبير وتفاصيل مؤلمة تختبرها صحفيات غزة في كل يوم، ففي كل مرة كانت تتفحص الصحفية إسراء البحيصي وجوه الأطفال الذين كانت تقلهم سيارات الإسعاف، للتحقق مما إذا كان من بينهم أحد من أطفالها.
هي تخشى وزميلاتها رنة الهاتف، أو حتى رسالة نصية كانت أو صوتية، تخاف حتى من الإعلان عن قصف جديد.
في حين تعتني الصحفية غالية حمد بطفلتها الصغيرة خلال أدائها عملها الصحفي في تغطية الحرب على غزة، بعدما ظهرت في فيديو وهي تصطحب طفلتها أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وظهرت الصحفية حمد في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وهي تتحدث خلال مداخلة لها مع شاشة "الجزيرة مباشر"، وبدت طفلتها الصغيرة تلهو بلعبة في يدها ريثما تنتهي أمها من أداء عملها.
كتبت الإعلامية والباحثة هدى نعيم، عبر حسابها في منصة "إكس": "غالية حمد صحفية من غزة نموذج لصمود الأمهات في غزة! هي أم وصحفية ونازحة".
في حين لم تكن تغطية الإعلامية هبة عكيلة، مراسلة فضائية "الجزيرة" في غزة، سهلة، وهي التي كانت شاهدة عيان على ما دار من أحداث، لتروي أبرز المشاهد التي أثرت فيها أثناء التغطية، ووصفها لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
في كل مرة كانت تنزل بها عكيلة إلى الميدان لتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت تختبر معاناة مركبة، فهي في الدرجة الأولى إنسانة ومن ثم صحفية، وكل ما تختبره في الميدان يؤثر في مشاعرها وأحاسيسها كأم، خصوصا أن القصف يستهدف المدنيين والأطفال تحديدا في كل مرة.
المخاطر التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات عديدة، فلا تتوقف تهديدات إخلاء بيوتهن وحملات الاعتقال في الضفة الغربية أو تهديدات القصف التي تخطئ تارة وتصيب تارة أخرى ولحظات الرعب والقلق مرت عليهن منذ السابع من أكتوبر كأنها عام كامل، استطاع المشاهد أن يرى تعابير وجوه تلك الأمهات الصحفيات خشية اختبار الفقد في أي لحظة.
كانت مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية يمنى السيد، قد تلقت اتصالا تحذيريا من الجانب الإسرائيلي لإخلاء منزلها في غزة تحت طائلة القصف، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الزميلة الصحفية سجود عاصي التي تعمل مع صحيفة الحدث في رام الله للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه، بعد اقتحام منزل العائلة في بيت لقيا غرب رام الله وتحطيم محتوياته ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.
وفي تصريحات لعكيلة حول الوضع في غزة، قالت "هذه المرة كانت مختلفة للغاية، حيث كنت أقف أمام صمود الشعب الفلسطيني مذهولة للغاية، وإن كنت اعتدت أن أراه منذ سنوات بهذه القوة من الصمود.
لكن هذه المرة وجدت صموداً مختلفاً، للدرجة التي تجعلني أقول إنه صمود يفوق الوصف، فقد لاحظت حباً كبيراً بين الناس وتراحماً فيما بينهم، كان يصل إلى تآزر حقيقي، وهو أمر ليس بغريب أن يصدر عن الشعب الفلسطيني".
وأكدت عكيلة أن العاطفة لم تكن تغلب على عملها الذي كانت تؤديه بكل مهنية، لكنها المرة الأولى التي كانت تشعر فيها أثناء تغطية العدوان، بأنها بحاجة إلى البكاء، في حين كانت تحرص في السابق على التماسك، وعدم البكاء، إلا أنها في العدوان الأخير، تأثرت للغاية، لكن ذلك لم يؤثر في حيادها.
غالباً ما تكون النساء في خط المواجهة أو الدفاع الأول في الأزمات، والكوارث الطبيعية والحروب السياسية، وفق اختصاصية علم الاجتماع والخبيرة في شؤون المرأة الدكتورة فادية الإبراهيمي، فمثلاً أغلب العاملين في قطاع التمريض من النساء، وهذا بالتحديد ما عانت منه النساء في جائحة كورنا؛ حيث كنّ أكثر عرضة للعدوى وانتقال الفيروس المميت.
وتلفت، بدورها، إلى تأثير السلاح على حياة النساء في الحروب، وهذا ما يحدث حالياً في الحرب على غزة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وتعرض العدد الكبير منهن لخطر الموت.
بعض المهن التي تمارسها النساء في غزة، وخاصة مهنة الصحافة والإعلام، بحسب الإبراهيمي، تتطلب من النساء البقاء في قلب الحدث وفي أماكن الخطر والاستهداف والقصف، والبقاء بعيداً عن عائلاتهن لأيام أو لفترات طويلة، مما يجعل الضرر النفسي كبيرا جداً على الصحفيات.
تقول الإبراهيمي "تعيش الصحفيات القلق على أنفسهن وعائلاتهن، ويواجهن غريزة البقاء في كل لحظة، لأنه من الممكن أن تخسر أي منهن حياتها في لحظة، وهذا ما حدث مع عميدة الصحفيات الفلسطينيات جيفارا البديري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعشن حالة من الترقب والخوف والقلق على عائلاتهن، فكيف لامرأة أن تبقى صامدة على رأس عملها وهي تتوقع في أي لحظة أن الخبر الذي تنقله يمكن أن يكون عن أعز وأغلى الأشخاص على قلبها؟".
ومن جهة أخرى، توضح الإبراهيمي أن دماغ المرأة أكثر ميلاً للسلوك الإيجابي الاجتماعي، وأن منطقة في المخ تسمى المخطط هي المسؤولة عن تقييم الأحداث واتخاذ القرارات استجابة للمواقف الاجتماعية بشكل مختلف عن الرجل، فالمرأة أكثر تعاطفاً وتأثراً في المواقف والتفاعلات الاجتماعية.
تقول "تأثير الأحداث الموجعة والمؤلمة من قتل ودماء وهدم وخراب يعد أكثر تأثيراً من الناحية النفسية على الصحفيات الإناث من الرجال"، وسيواجهن في المستقبل أعراض الصدمات النفسية المتمثلة في الاكتئاب والقلق والأرق والشعور بالخوف والعجز والانفصال عن الواقع والغضب وإنكار وقوع الحدث وعدم تقبله والارتباك وصعوبة التركيز والشعور بالذنب ولوم النفس والانسحاب الاجتماعي.
وتؤكد الإبراهيمي أن الاستجابة العاطفية لدى الصحفيات من جراء مشاهدتهن لحرب غزة ستكون صادمة ومروعة وتمثل تجربة صادمة ومؤلمة يصاحبها ضرر نفسي كبير قد ينعكس على سلامتهن وصحتهن الجسدية، مثل الصداع والتعب العام والشعور بآلام وأوجاع في الجسم، وتشنج العضلات وصعوبة بالنوم وكوابيس واضطرابات الشهية.
"هذا كله يحتاج، بعد انتهاء الحرب وإنهاء ظروف العمل الاستثنائية كصحفية، إلى تخفيف وقع الصدمة أو تخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة، من علاجات نفسية ودعم ومساندة اجتماعية وإعادة إعمار الإنسان"، وفق الإبراهيمي.

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