الخصاونة يستقبل وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثُّلاثاء في مكتبه في دار رئاسة الوزراء وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر لولوة بنت راشد الخاطر.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة المتميِّزة التي تجمع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة قطر الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مؤكِّداً الحرص على المضيّ قُدُماً في تدعيم هذه العلاقات وتعزيزها بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

كما أكَّد رئيس الوزراء والوزيرة القطريَّة أنَّ العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في أفضل مستوياتها، حيث يعمل البلدان على تعزيزها وتمتينها في مختلف المجالات.

وأشاد الخصاونة بمستوى التَّنسيق والتَّعاون المشترك الذي يتمّ على أعلى مستوى بين البلدين الشَّقيقين بشأن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزَّة؛ لمنع تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك جرَّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقَّائنا الفلسطينيين

وأكَّد الخصاونة في هذا الصَّدد أنَّ مواقف البلدين تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة تصل حدَّ التَّطابق من حيث الدَّعوة إلى وقف العدوان فوراً وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل عاجل وكافٍ ومستدام، والسَّعي إلى إيجاد أفق سياسي لتحقيق السَّلام العادل والشَّامل على أساس حلِّ الدولتين، وفق قرارات الشَّرعية الدَّوليَّة، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقية، كسبيل وحيد لإنهاء دوَّامة العُنف والصِّراع.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد؛ لدعم الأشقَّاء الفلسطينيين في قطاع غزَّة والضفَّة الغربيَّة، كإنشاء مستشفى ميداني في مدينة خان يونس في قطاع غزَّة، ومستشفى آخر في مدينة نابلس، وإرسال خمس طائرات للمساعدات إلى منطقة العريش، والقيام بعمليَّتيّ إنزال جوِّي لمساعدات طبيَّة وإنسانيَّة إلى المستشفى الميداني العسكري في غزَّة، وتقديم 40 ألف طن من القمح و15 ألف طنّ من الحبوب و7 شاحنات من الأدوية، وغيرها، مؤكِّداً استمرار هذه الجهود الإنسانيَّة إلى جانب المساعي السِّياسيَّة والدبلوماسيَّة الرَّامية إلى وقف العدوان ومنع استهداف المدنيين وضمان إيصال المساعدات.

وجدَّد الخصاونة التَّاكيد على رفض الأردن لأيِّ محاولات من شأنها أن توجد ظروفاً لتهجير الأشقَّاء الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة، والتي نعتبرها بمثابة إعلان حرب علينا؛ كونها تشكِّل إخلالاً مادِّياً في اتفاقيَّة السَّلام بين الأردن وإسرائيل.

وثمَّن رئيس الوزراء دور دولة قطر الشَّقيقة ومساعيها للوصول إلى هُدن إنسانيَّة يتمُّ من خلالها ضمان إيصال المساعدات وتبادُل الأسرى؛ ما يؤسِّس لوقف إطلاق النَّار.

بدورها، ثمَّنت وزيرة التَّعاون الدَّولي القطريَّة مواقف الأردن وجهوده السِّياسيَّة والدبلوماسيَّة والإنسانيَّة إزاء العدوان على غزَّة وتجاه القضيَّة الفلسطينيَّة برمَّتها، مؤكِّدة وقوف دولة قطر إلى جانب المملكة في رفض التَّهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك رفض أيِّ تغيير للوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس، ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.

وأشادت بمستوى التَّنسيق والتَّعاون بين البلدين بشأن إيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى قطاع غزَّة، والسَّعي المشترك لإيجاد آليَّة فاعلة لإيصالها بشكل مستدام وكافٍ، إنفاذاً لقرارات القمَّة العربيَّة والإسلاميَّة المشتركة التي عُقِدت أخيراً في الرِّياض.

كما أعربت الوزيرة عن تطلُّع دولة قطر إلى زيادة التَّعاون الثُّنائي مع الأردن في المجالات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة بما يسهم في خدمة مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

وحضر اللِّقاء وزيرة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، وسفير دولة قطر لدى الأردن الشَّيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.