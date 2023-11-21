افتتاح ورشة حول المسار المهني BTEC في مدرسة مي زيادة الثانوية

افتتح مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية لواء الجامعة د. أحمد السلامات، صباح الإثنين، الورشة التوعوية لمسار التعليم المهني "BTEC"، في مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة.



وحضر الافتتاح الدكتور محمد الشعار من جامعة الزرقاء الخاصة، وسامح زواتي رئيس قسم التعلم المهني في وزارة التربية والتعليم، والمهندسة رانيا العباسي - رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج / لواء الجامعة، والمشرفة التربوية والإدارية للمدرسة خلود الشروع، ومدراء ومديرات وطلبة وأولياء الأمور من شبكة التطوير التربوي شفا بدران ( 1 + 2 )، و أعضاء من مجلس محافظة العاصمة، ورؤساء و أعضاء من مجلس التطوير التربوي (شفا بدران 1 و 2)، والمجتمع المحلي.



واشتملت الورشة التوعوية على عدة فعاليات حيث تم البدء بالسلام الملكي والقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير الشؤون التعليمية الذكي أحمد السلامات، الذي أكد أهمية المسار المهني الذي بدأت الوزارة بتطبيقه.



ورحبت مديرة المدرسة لانا مصطفى زايد بالحضور، مؤكدة أن الورشة التوعوية حول المسار المهني BTEC تأتي من المسؤولية المجتمعية وحرصًا على المشاركة الفاعلة من كافة مؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص وتمهيدًا لبناء شراكات حقيقية مع هذه القطاعات بهدف تحسين مدخلات التعليم المهني المدربة والقادرة على تلبية الحاجات الفنية لهذه القطاعات الاقتصادية الأردنية الحيوية ومن أجل معرفة التخصصات المهنية والأكاديمية المتوفرة والمطلوبة.



وجاءت الورشة نتيجة التشاركية بين قسم التعليم المهني والإنتاج ولجنة التعليم المهني في المدرسة، بإشراف المعلمة علا حسين و المعلمة زين الزيود.



في نهاية الورشة ومندوبا عن مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، عبدالحكيم الشوابكة، كرم مدير الشؤون التعليمية، القائمين على الورشة التوعوية حول التعليم المهني والمدارس المشاركة والحضور الكريم، بعد أن تم فتح النقاش والإجابة عن استفسارات جميع الأطراف من الحضور.



وقدم السلامات الشكر والتقدير لمديرة المدرسة ولجميع الكادر الإداري والتدريسي والقائمين على الورشة من حيث حسن التنظيم وإدارة الورشة.













